الليكود يتساءل عن رفض شاكيد تسليم نتنياهو الوثائق التي تثبت حقه

أعربت مصادر في حزب الليكود عن استغرابها من رفض وزيرة العدل عن حزب اليمين الجديد تسليمَ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المستندات والوثائق التي تساعده في اثبات حقه. وجاء في بيان أصدره الليكود ان الحديث لا يدور عن مواد تحقيق او مواد سرية، بل وثائق تم تسليمها الى مراقب الدولة وتدل على ان صفقة بيزك – يس صادقت عليها قانونيا جميع الجهات المعنية بدون أي تدخل لرئيس الوزراء. واستطردت المصادر قائلة ان رفض تسليم الوثائق التي ستساعد السيد نتنياهو على دحض ما يُنسب اليه يأتي بعد ان لم تتح له الفرصة لإجراء مواجهة بينه وبين شهود الحق العام ضده, وبعد ان انتزعوا منه الحق الأساسي في تمويل الدفاع عنه. ومن جهتها عقبت الوزيرة شاكيد بالقول انها ليست مخولة التدخل في عمل الادعاء ومن مجمل ذلك شؤون نتنياهو الجنائية. وأضافت انها احالت طلبه الى المستشار القانوني للحكومة.