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شفاعمرو تفجع بوفاة المأسوف على شبابه اكرم سمير مشيعل



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 انتقل الى رحمته تعالى في شفاعمرو المأسوف على شبابه اكرم سمير مشيعل عن عمر يناهز 45 عاما سيشيع جثمانه الطاهر  اليوم  الأربعاء  الساعة  15:00 من قاعة السيده الرعويه ومن مثواه الأخير
شفاعمرو تفجع بوفاة المأسوف على شبابه اكرم سمير مشيعل




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