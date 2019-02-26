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23 نوعا من الأعشاب والتوابل المطيبة.. تعرف على فوائدها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تتميز التوابل وبعض الأعشاب بفوائد صحية لا تعد ولا تحصى، فهي تساعد في فقدان الوزن، والسيطرة على مرض السكري، وتحسين وظائف المخ، والحد من الغثيان، وتعزيز المناعة.

كما أنها تساعد في تحسين صحة القلب، والحفاظ على صحة الجلد، وتنظيم عملية التمثيل الغذائي، وإزالة السموم من الجسم.
هذا بالإضافة إلى أنها تحمي الجسم من خلال مكافحة العدوى، والحد من الالتهاب، ومنع الإصابة بالسرطان، فضلاً عن ميزات صحية أخرى عديدة.
وإليكم فيما يلي 23 نوعا من التوابل من شأنها تحسين صحتكم بشكل كبير، وهي كالآتي حسب ما جاء في موقع "أورجانيك فاكتس" المعني بالصحة:
1- الفلفل الأحمر الحلويتميز الفلفل الأحمر الحلو بخصائصه المهدئة والمضادة للالتهاب، كما أنه طارد للروائح الكريهة، لذا فإنه يساعد في الوقاية من السرطان، وتحسين صحة الفم، وتحفيز الهضم وتسهيل نمو العظام، وتعزيز جهاز المناعة، كما أنه يساعد في خفض ضغط الدم ويعمل بمثابة مادة مسكنة للألم.
2- بذور الينسونيحتوي هذا النوع من التوابل على كمية وفيرة من مضادات الأكسدة بالإضافة إلى خصائصه المطهرة والمضادة للالتهاب، كما أنه مصدر كبير للفيتامينات والمعادن مثل الحديد والبوتاسيوم والنحاس والمنغنيز. لذا تساعد هذه البذور على زيادة الدورة الدموية والأكسجين في أجزاء الجسم مع تعزيز جهاز المناعة وتحسين صحة البشرة.
3- الأروروت أو نبات الطاعةيتميز هذا النبات الطبي المعمر بخصائصه التي تساعد في النمو، خفض ضغط الدم، وزيادة الدورة الدموية، وتحسين صحة الجهاز الهضمي.
4- أوراق الغارتتميز أوراق الغار وهي أحد التوابل المشهورة جداً في جميع أنحاء العالم، بقدرتها على الوقاية من السرطان، وتعزيز المناعة، والحد من مشاكل الأعصاب المحافظة على صحة الفم، والعناية بالبشرة والشعر. كما أنها تساعد على تحسين وظيفة الجهاز العصبي، وتنظيم استقلاب الجسم، ومنع الإصابة بفقر الدم.
5- الفلفل الأسوديتميز الفلفل الأسود وهو أحد التوابل الأكثر شيوعا في العالم، بالعديد من الفوائد الصحية، فهو يساعد في الحد من الالتهاب بالجسم، وتحسين عمل الجهاز الهضمي، وتنظيم التفاعلات الأنزيمية. كما يساعد على التحكم في معدل ضربات القلب وضغط الدم ومنع السرطان بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.
6- الفلفل الحاريتمتع الفلفل الحار بقدرته على علاج الجيوب الأنفية، وزيادة البول، وإزالة السموم من الجسم، والمساعدة في السيطرة على مرض السكري، ومنع السرطان، وخفض ضغط الدم.
كما أن تناول الفلفل الحار يساعد في إنقاص الوزن بسرعة، وتحسين التمثيل الغذائي، وتنظيم النشاط الهرموني، والتخلص من السموم والالتهابات المحتملة، وذلك بسبب خصائصه المضادة للأكسدة القوية.
7- نبات الكبريعمل الكبر وهو أحد النباتات البرية المعمرة على منع الإصابة بالسرطان أو السيطرة عليه إن وجد، وتعزيز المناعة، تقوية الأوعية الدموية، خفض معدل تجلط الدم، خفض مستويات الكوليسترول، وتحسين الدورة الدموية. كما أنه يمد الجسم بثروة هائلة من الفيتامينات مثل فيتامين A وفيتامين K والمعادن مثل الحديد والنحاس.
8- بذور الكراويةتساعد بذور الكراوية في تحسين الهضم، الحد من الإمساك، خفض مستويات الكوليسترول في الدم، والتخلص من الجذور الحرة وبالتالي منع العديد من الأمراض مثل السرطان. كما أنها تنظم ضغط الدم وتمنع تصلب الشرايين، وذلك بفضل احتوائها على كميات وفيرة من فيتامين B، إلى جانب مجموعة من المعادن مثل الحديد والنحاس والكالسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز والسيلينيوم والزنك والمغنيسيوم.
9- حب الهالتتضمن الفوائد الصحية لحب الهال أو "الحبهان" كما يطلق عليه البعض، قدرته على المساعدة في الهضم، والحد من التشنجات، وخفض ضغط الدم، وزيادة التمثيل الغذائي، وتحسين الدورة الدموية، وزيادة وتيرة وحجم البول، وذلك لاحتوائه على مجموعة من الفيتامينات الأساسية مثل فيتامين B وفيتامين C والمعادن مثل الحديد والمنغنيز والبوتاسيوم.
10- القرفةتتميز القرفة بقدرتها على الحد من الالتهاب، والقضاء على الألم، ضبط السكر بالدم، والقضاء على العدوى، والحد من الغازات الزائدة، وتحسين صحة القلب، كما أنها تساعد في زيادة الوظائف المعرفية، وبناء العظام القوية، ومنع السرطان، وتحسين صحة العينين والجلد.
11- القرنفليتمتع القرنفل بخصائص مضادة للميكروبات تجعله يساعد في مكافحة أمراض الفم. كما أنه يعمل على تعزيز نظام المناعة، ومنع السرطان، والحفاظ على صحة العظام.
12- الكمونتحتوي بذور الكمون على مضادات قوية للأكسدة والالتهابات ما يجعلها تمنع الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، كما أنها تعمل على تحسين الهضم، وزيادة عدد الحيوانات المنوية، تقوية العظام، وتحسين النظر ومنع الضمور البقعي. وتشمل الفوائد الأخرى لبذور الكمون قدرتها على التحكم في معدل ضربات القلب، وخفض ضغط الدم، والعمل كعامل مساعد في العديد من التفاعلات الأنزيمية، وزيادة عدد خلايا الدم الحمراء.
13- الشمروفق دراسات أجريت في جامعة ميشيغن، يعد الشمر علاجا جذريا لاضطرابات المعدة، ومنع تكون الغازات، وعلاج المغص والسعال عند الرضع. وقد عرف الشمر أيضا بقدرته على تنظيم حركة الأمعاء، ومنع السرطان، وتأخير الشيخوخة بفضل خصائصه المضادة للأكسدة وزيادة النشاط الأنزيمي. وتحتوي بذور الشمر على العديد من المعادن كالنحاس والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز والسيلينيوم والزنك والمغنيسيوم. كما أنها غنية بالعديد من المركبات العضوية والأحماض الأمينية الهامة للجسم.
14- بذور الحلبةتتمتع بذور الحلبة بشعبية واسعة جدا في بعض الدول الآسيوية وذلك لقدرتها الفعالة في تحسين الهضم والحد من الإمساك، وخفض مستويات الكوليسترول، وتنظيم مستويات الانسولين بالجسم.
15- الثومفضلا عن النكهة الفريدة التي يضيفها للطعام، يساعد الثوم في منع اضطرابات القلب وارتفاع ضغط الدم والبرد والسعال، بحسب دراسات عديدة.
16- الزنجبيليساعد الزنجبيل في تحسين الهضم، وهو نوع من التوابل التي تكتظ بالعديد من الفوائد مثل الوقاية من السرطان، وفتح الشهية، وتحسين عملية التنفس.
17- الفجل الحاريساعد الفجل الحار في زيادة البول، والحد من الالتهاب، وتهدئة الأعصاب. كما أنه يساعد في الوقاية من السرطان، وتحفيز الهضم الصحي، وتعزيز جهاز المناعة بفضل مركباته المضادة للأكسدة.
18- بذور الخردلتحتوي بذور الخردل على كمية وفيرة من المركبات العضوية والزيوت الطيارة التي تعزز الصحة العامة للجسم، كما أنها مصدر رائع لفيتامين B الهام جدا للجسم.
19- جوزة الطيبتعتبر جوزة الطيب مصدرا كبيرا لمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الإنسان، لذا فهي تكافح الالتهابات الفطرية، وتعمل كمنشط جنسي، وتحسن عملية الهضم، وتحسن صحة الشعر والبشرة. كما أنها تساعد في منع الضمور البقعي، وتقليل فرص الإصابة بالسرطان.
20- الزعفرانيعزز الزعفران صحة جهاز المناعة بشكل كبير، كما يسيطر على التهابات الجروح، ويحسن المزاج، ويحفز النوم، ويحفز تكوين خلايا الدم الحمراء، ويزيل التشنجات، وينظم النشاط الهرموني.
21- الكركميعرف الكركم الغني بمادة الكركمين بخصائصه المضادة للالتهاب، وهو يساعد في العناية بالبشرة، ويمنع السرطان، ويسهل الحيض، ويزيل السموم عن الجسم، حسب دراسة أجرتها الدكتورة سوزان هيولنغز الأستاذة بقسم التغذية بجامعة ميتشيغان الأميركية.
22- التمر هندييحسن التمر الهندي وهو نوع من التوابل المشهورة في جنوب آسيا، بقدرته على تحسين الأوعية الدموية وقوة الشرايين، وتنظيم الهضم، ومنع السرطان، وخفض نسبة الكوليسترول في الدم، وبناء عظام قوية. كما أنه يساعد على تحسين الدورة الدموية والأكسجين، وتنظيم النشاط الأنزيمي في الجسم وتحسين الأغشية المخاطية في جميع أنحاء الجسم كذلك.
23- حبوب الفانيلياتحتوي الفانيلا على مجموعة واسعة من المركبات الكيميائية والزيوت الطيارة المفيدة جدا للصحة، لذا فهي تساعد في السيطرة على ضغط الدم، وخفض معدل ضربات القلب، وتهدئة الأعصاب، وتنظيم استقلاب الجسم، وتحفيز النوم، وتقوية العظام.
23 نوعا من الأعشاب والتوابل المطيبة.. تعرف على فوائدها




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