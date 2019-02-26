جريزمان يختار الأفضل في التاريخ

اختار الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، أفضل لاعب زامله في مسيرته، بجانب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. وقال جريزمان في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كوستا أفضل لاعب زاملته، لأنه يعطيني الدعم في الملعب، هو يتيح لي اللعب بحرية أكبر، ونفهم بعضنا البعض بالنظر، ويعلم كل منا أين يتواجد الآخر، بجانب ذلك هو مقاتل، وهو نقل هذا الأمر لي، أنا أحبه". وعن أفضل لاعب كرة قدم في تاريخ اللعبة، قال: "هذا الأمر يعتمد على التوقيت، أود أن أقول ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو، لم أر بيليه أو مارادونا وهما يلعبان، الأمر معقد لأن كل منهم لديه أسلوبه". تابع: "زين الدين زيدان أيضا اعتبره من الأفضل، لقد حقق كأس العالم، بينما ميسي، ورونالدو لم ينجحا في تحقيق هذه البطولة". واختار جريزمان، البرتغالي بيبي، لاعب ريال مدريد السابق، كأصعب مدافع واجهه، مشيرا إلى أنه من الصعب دائما التغلب عليه. واختتم تصريحاته، قائلا: "إذا كنت سأختار فريقا مكونا من 5 أفراد ألعب معه من زملائي عبر مسيرتي، سأختار عثمان ديمبلي، ونجولو كانتي، لأنني لن أخسر إذا تواجد في فريقي، بالإضافة للمدافع الأوروجوياني دييجو جودين، هو دائما يجد الطريقة التي تجعلك تفوز، بجانب ديفيد بيكهام، وسألعب دون حارس مرمى".