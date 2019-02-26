القاضي, سليم, جبران, ينتقد, بشدة, تصريحات, نتنياهو, ضد, الاحزاب, العربية,

صرح القاضي المتقاعد سليم جبران الذي كان نائب رئيسة المحكمة العليا ورئيسا للجنة الانتخابات المركزية للكنيست العشرين صرح بان اقوال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن المجتمع العربي تجرح مشاعر جميع المواطنين العرب. واكد القاضي المتقاعد جبران ان هذه الاقوال التي وصفها بالبائسة لا مكان لها ونحن في غنى عنها . وأضاف انه يحق للمواطنين العرب في إسرائيل ممارسة حقوقهم الانتخابية والتوصل الى اتفاقات مع أحزاب أخرى وتشكيل كتلة مانعة. اذ انهم ليسوا منبوذين وغير اهلين واعرب القاضي المتقاعد جبران في حديث إذاعي ظهر اليوم عن امله في ان يتراجع السيد نتنياهو عن أقواله هذه اذ لا يعقل ان يستخدم هو ووزراء ونواب مسالة المواطنين العرب كلما يشعورون بان حزبا جديدا يهدد حكمهم . وشدد على ان هناك مليونا وثمانمائة مواطن عربي وانه لا يمكن تجاهلهم ومهاجمتهم. وردا على سؤال حول رفض الأحزاب العربية تاييد أحزاب صهيونية او تشكيل كتلة مانعة معها رد القاضي المتقاعد جبران ان الاختبار سيكون بعد الانتخابات.ورجح تحقيق التعاون بين الأحزاب العربية والصهيونية في حال كان هناك استعداد للاستجابة لمطالب الأحزاب العربية لا سيما الغاء قانون القومية.