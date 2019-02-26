تركيا تؤكد حسمها صفقة صواريخ S400 رغم معارضة واشنطن

جدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو رفض بلاده الاستجابة للضغوط الأمريكية بشأن إتمام صفقة شراء منظومة صواريخ "إس 400" من روسيا. وأضاف في مؤتمر صحفي في انقرة اليوم ان الامر محسوم وان بلاده تناقش حاليا مع الجانب الروسي موعد تسليم المنظومة. وسيزور العاصمة التركية غدا وفد امريكي للتباحث في ملف الانسحاب الأمريكي من سوريا. وفي نهاية عام 2017، وقعت روسيا وتركيا اتفاقية حول شراء أنقرة 4 منظومات "إس-400" بمبلغ 2.5 مليار دولار. وبموجب الاتفاقية، تدفع تركيا جزءا من تكلفة هذه الصفقة بنفسها، أما جزؤها الآخر فسيتم سداده بواسطة قرض خاص تقدمه روسيا لتركيا للأغراض الدفاعية.