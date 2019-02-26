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لكي ترفع من نسبة الذكاء لديك.. أطلق العنان لأحلامك



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



هل تصنف نفسك ذكيا؟

إن كانت الإجابة نعم فهناك اختبار بسيط قد يحدد نسبة فطنتك، وهو متعلق بالأحلام.. فكثرتها ما هي إلا مؤشر على ارتفاع نسبة الذكاء لديك.
يكثر الحديث عن تلك الحقيقة وتوارثتها الأجيال إلى أن جاء العلماء بأبحاثهم ودراساتهم ليثبتوا صحة النظرية.
فريق من جامعة "هارفارد" تناول أهمية مرحلة الأحلام لوظائف المخ الذهنية وأهمية هذه المرحلة في ترسيخ المعلومات المكتسبة في الدماغ.
واستنتج أن الخلود إلى النوم بعد تعلم شيء جديد قد يرسخ المعلومات في الأذهان شريطة أن يرى الشخص أحلاماً في منامه.
وبعد عدة دراسات، أجمع العلماء على مجموعة من الصفات يتمتع بها الأشخاص حادّو الذكاء وهي:
*كثرة الكلام.. فالشخص الذكي يشعر بالخمول في حال توقف عن الكلام.
*الأسئلة الكثيرة.. فهو بطبعه يحب معرفة كافة الأمور ويسعى لاكتشاف المجهول.
*الحركة الدائمة.. فهو لا يعرف الهدوء ويتحرك باستمرار.
*الميل إلى الوحدة.. وهذا لا يعني أنه انطوائي أو لا يحب الاختلاط بالناس، بل يحب الوحدة كونها تشكل نقطة انطلاق له في ابداعه.
*الحساسية المفرطة.. فالشخص الفطن لا يستطيع المرور مرور الكرام على أية حادثة.
*الفرح والغضب بسرعة.. ويرجع ذلك إلى سرعة تفاعله مع الأمور الحياتية، كما أنه لا يستطيع إخفاء مشاعره بسهولة.
وعودة إلى ارتباط الذكاء بالأحلام، فقد أثبت العلماء أن الدماغ الذكي يعمل أثناء نومه بنفس الطاقة التي يعمل بها وهو في حال اليقظة، لذا يرى المشاهد والأحلام بكثرة.
لكي ترفع من نسبة الذكاء لديك.. أطلق العنان لأحلامك




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