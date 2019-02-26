المراوغة, تسيطر, على, تصريحات, سولاري, قبل, الكلاسيكو,

أكد سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، تركيز لاعبي فريقه الشديد، قبل مباراة الغد أمام برشلونة، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، الذي سيقام على ملعب سانتياجو برنابيو.

وراوغ المدرب الأرجنتيني في الحديث عن أي تفاصيل تخص تشكيلته للمباراة، خاصة حول موقف جاريث بيل ومارسيلو من المشاركة أو الجلوس على دكة البدلاء.وقال سولاري: "إنها مباراة جميلة، هو كلاسيكو كرة القدم الإسبانية الرائع، نطلب من الجمهور أن يملأ المدرجات لأنهم عامل مهم لتحقيق الألقاب، مباراة الذهاب أصبحت من الماضي".وتابع: "الجميع يصب تركيزه على مباراة الغد، كذلك الحال مع جاريث بيل، نعم لقد تحدثت معه، ولكن مثل تلك الأمور تظل خاصة بيننا".وبسؤاله عن مشاركة ليونيل ميسي في مباراة الإياب أضاف: "هذا السؤال لا يتم توجيهه لنا ممن يستمتعون بالمنافسة في كرة القدم".وأضاف: "أعمل ما بوسعي لتقديم كل النصائح لفينيسيوس، كما هو الحال مع زملائه الذي يقدمون له المساعدة أيضا منذ وصوله، لقد نال الكثير من الاحترام لتواضعه وموهبته".وواصل: "لدينا مجموعة من لاعبين احتفلوا بمرور 1000 يوم وهم أبطال لدوري أبطال أوروبا خلال 3 أعوام، هذه المناسبة ستكون أكثر قيمة بعد مرور 50 عاما".وحول ارتفاع مستوى برشلونة مؤخرا، رد: "عندما يقدم الخصم مستويات قوية يزيد من قوة البطولة، نرغب في الاستمرار فيما نقوم به لأننا نقدم أداء جيدا".وعلق على ضربة جزاء كاسيميرو أمام ليفانتي وقال: "في أي مباراة سيستعين فيها الحكم بالفيديو ستكون هناك آراء مختلفة، لا يوجد شك في ضربة الجزاء، والجميع يعرف المادة 12".وبخصوص مشاركة مارسيلو اختتم تصريحاته: "كل مواجهة تمثل تحد جديد، سنضع تركيزنا على مباراة الغد، سنرى غدا التشكيلة، لن أفصح عنها اليوم".