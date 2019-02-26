إفتتح المركز الجماهيري – بلدية أم الفحم أمس (الإثنين) دورة جديدة وفريدة مميزة تختص في فنون الطهي، إعداد وتزيين الطعام والحلويات لطلاب جيل إبتدائي، تمتد الدورة على مدى عشرة لقاءات موزعة على مدار شهرين بواقع لقاء أسبوعي وذلك بإرشاد السيدة حسنة ماجد – مرشدة متخصصة في مجال دورات الطهي والتدبير المنزلي. تهدف الدورة أولاً إلى تعليم الطلاب على الإستخدام الآمن لأدوات المطبخ، إلى جانب إكساب المشتركين مهارات إعداد الطعام والحلويات وذلك لمساعدة أمهاتهم في المنازل، ولتذويت قيمة الإستقلالية والإعتماد على النفس في المهام الأساسية اليومية للطالب. إفتتح اللقاء الأول بحضور الطلاب وأهاليهم، حيث قدمت المرشدة الشرح الوافي للطلاب والأهل حول الدورة ومراحلها المختلفة، ثم بدأ الطلاب في أو ورشة تدريبية لإعداد كعكة البانكيك وكوكتيل الفواكة. وأفادنا المركز الجماهيري أن الدورة تقام مقابل رسوم رمزية فقط وأن المجال لا زال مفتوحاً أمام الطلاب المعنيين بالمشاركة في هذه الدورة الرائدة والفريدة لهذا الجيل.