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جدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو رفض بلاده الاستجابة للضغوط الأمريكية...
آلاف الطلاب من مجدل شمس وحتّى ايلات زاروا المعرض الكبير للتّخصّصات التكنولوجيّة...
قيم في منطقة الجلبوع يوم الاثنين هذا الاسبوع اللقاء اليهودي العربي الخاص في حزب...
اجتاز منسوب مياه بحيرة طبريا الخط الأحمر الأسفل بحيث ارتفع منذ يوم امس بسنتمتر...
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إن حركة حماس كشفت عن...
إلتقى رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام اليوم الثلاثاء الموافق 2019/2/26 عدد من...
من المُقرر أن تفرج سلطة السجون عن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار...
فرضت المحكمة المركزية في القدس ظهر اليوم الثلاثاء وفي اطار صفقة ادعاء عقوبة...
فازت الطّالبة ندين إيناس سلامة من الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة في حيفا بالمرتبة...
يتوجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى موسكو مساء اليوم للقاء الرئيس...