طلاب, المجتمع, العربي, في, معرض, التّخصّصات, التكنولوجيّة,

آلاف الطلاب من مجدل شمس وحتّى ايلات زاروا المعرض الكبير للتّخصّصات التكنولوجيّة في حولون !

تمّ كشف الطلاب لتكنولوجيا متطوّرة مثل تكنولوجيا لتدمير أنفاق ، لرجال آليّين في قاع البحر، برامج للطائرات ، برامج دفاعيّة في حالة هجوم سايبر !المدير العام للوزارة شموئيل أبواب: انتهى هذا الأسبوع معرض التّخصّصات التّكنولوجيّة الكبير التّابع لوزارة التّربية . من خلال هذا المعرض استطاع الطلاب أن يتعرّفوا على تقنيّات تكنولوجية جديدة ومتطوّرة . نحن نؤمن بأنّه من خلال كشف الطلاب على هذه التّخصّصات بشكل مبكّر يساهم كثيرا في جعلهم جزءا من مستقبل هذه الدّولة ونقطة الانطلاق نحو مهنة المستقبل .خلال المعرض تمّ منح 32 شهادة تكريم لمعلّمين متفوّقين و 17 شهادة لمدرسة متفوّقة بموضوع التّاهيل المهني .الطلاب التقوا في المعرض سلاح الجو ، اليابسة والاستخبارات ، سلاح البحريّة ، شركة الكهرباء وشركات رائدة في صناعة الأجهزة التكنولوجيّة المتطوّرة وكان الهدف للتعرّف على أحدث المعدّات والأجهزة التكنولوجيّة اضافة لعشرات الشّركات التكنولوجيّة الرّائدة في البلاد والعالم .في هذا المعرض تمّ تكريم معلّمين ومؤسّسات متميّزة من المجتمع العربي .معلّمون متفوّقون :المربّي نشأت محسن وهو مدرّس في مدرسة ثانويّة العلوم والتخنولوجيا - باقة الغربيّة ، المربّي عبد الملك وتد من ثانويّة جث ، المربيّة سهير مشرقي من مدرسة الجليل النّاصرة ، المربّي سعيد شامي من المركز التخنولوجي في أورط عكا ، المربّية رائدة ريناوي من راهبات الفرانسيسكان والمربيّة رفقه شامي من مدرسة الخوارزمي طمره .مؤسّسات متميّزة :المدرسة الأورثوذكسيّة في حيفا ، عتيد الأهليّة أم الفحم والشّاملة المشيرفه في طلعة عاره .أمّا المدارس التي زارت المعرض من المجتمع العربي يشمل عدد الطلاب من الصّفوف التّاسعة فهي :شفاعمرو( 483) ، النّاصرة( 423) ، سخنين ( 440 ) ، باقة الغربيّة ( 405) ، كفر قرع ( 395) ، أم الفحم ( 375) ، طمره ( 350) ، الطّيبة ( 335 ) ،عرّابه ( 300 ) ، الرّمله واللد ( 200 ) ، الفريديس (237 ) ، الطّيره ( 235 ) ، يافة النّاصرة ( 225 ) ، بيت جن ( 222 ) ، جلجوليه ( 220 ) ، الرّامه (206) ، حوره (188 ) ، المغار(180 ) ، دير حنّا ( 170 ) ، السّيّد ( 165) ، كسيفه ( 160 ) ، نين ( 160 ) ، دريجات ( 152) ، عزير( 145 ) ، شقيب السّلام ( 140 ) ، دير الأسد ( 130 ) ، طوبا زنجريّة ( 130 ) ، اعبلين (129) ، شعب(125) ، عسفيا (120 ) ، حرفيش(116) ، اكسال (110 ) ، جسر الزرقاء(110 ) ، زرازير ( 100 ) ، دالية الكرمل ( 99 ) ، يانوح جث( 98 ) ، لقيه (96 ) ، عين ماهل ( 96 ) ، جولس(95 ) ، رينه (95) ، راهط (93) ، مشهد (90 ) ، عرعره (90 ) ، أبو سنان (85) ، أبو قرينات ( 85) ، مجدل شمس ( 85) ، البقيعه ( 84) ، معيليا (80 ) ، عيلوط ( 75) ، جث (72) ، ناعوره ( 70 ) ، ساجور( 70 ) ، وادي سلامه ( 70 ) ، عرعره النّقب (70 ) ، بسمة طبعون (62) ، طرعان ( 60 ) ، كوكب أبو الهيجاء( 60 ) ، كسرى سميع ( 60 ) ، كفر قاسم ( 55 ) ، الغجر ( 55 ) ، تل السّبع ( 55 ) ، كفر ياسيف ( 50 ) ، المقيبله ( 50 ) ، شيخ دنّون ( 42) ، بعينه نجيدات ( 36 ) ، أبو غوش ( 35 ) ، بير المكسور( 33 ) ، عين الأسد ( 30 ) ، بقعاثا ( 20 ) .