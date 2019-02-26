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طلاب المجتمع العربي في معرض التّخصّصات التكنولوجيّة



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آلاف الطلاب  من مجدل شمس وحتّى ايلات زاروا المعرض الكبير للتّخصّصات التكنولوجيّة في حولون !

تمّ كشف الطلاب لتكنولوجيا متطوّرة مثل تكنولوجيا  لتدمير أنفاق ، لرجال آليّين في قاع البحر، برامج للطائرات ، برامج دفاعيّة في حالة هجوم سايبر !
 
المدير العام للوزارة شموئيل أبواب: انتهى هذا الأسبوع معرض التّخصّصات التّكنولوجيّة  الكبير التّابع لوزارة التّربية . من خلال هذا المعرض استطاع الطلاب  أن يتعرّفوا على تقنيّات تكنولوجية جديدة  ومتطوّرة . نحن نؤمن بأنّه من خلال كشف الطلاب على هذه التّخصّصات  بشكل مبكّر يساهم كثيرا في جعلهم جزءا من مستقبل هذه الدّولة  ونقطة الانطلاق نحو مهنة المستقبل .
 
 
خلال المعرض تمّ منح  32 شهادة تكريم لمعلّمين متفوّقين و 17 شهادة لمدرسة متفوّقة بموضوع التّاهيل المهني .
الطلاب التقوا في المعرض  سلاح الجو ، اليابسة والاستخبارات ، سلاح البحريّة ،  شركة الكهرباء وشركات رائدة في صناعة الأجهزة التكنولوجيّة المتطوّرة  وكان الهدف للتعرّف على أحدث المعدّات والأجهزة التكنولوجيّة  اضافة لعشرات الشّركات  التكنولوجيّة الرّائدة في البلاد والعالم .
 
 
في هذا المعرض تمّ تكريم معلّمين ومؤسّسات متميّزة من المجتمع العربي .
 
معلّمون متفوّقون :
المربّي نشأت محسن وهو مدرّس في مدرسة ثانويّة العلوم والتخنولوجيا - باقة الغربيّة ، المربّي عبد الملك وتد من ثانويّة جث ، المربيّة سهير مشرقي من مدرسة الجليل النّاصرة ،  المربّي سعيد شامي من المركز التخنولوجي في أورط عكا ،  المربّية رائدة ريناوي من راهبات الفرانسيسكان والمربيّة رفقه شامي من مدرسة الخوارزمي طمره .
 
مؤسّسات متميّزة :
المدرسة الأورثوذكسيّة في حيفا ،  عتيد الأهليّة أم الفحم  والشّاملة المشيرفه في طلعة عاره .
 
 
أمّا المدارس التي زارت المعرض من المجتمع العربي يشمل عدد الطلاب من الصّفوف التّاسعة   فهي :
 
شفاعمرو( 483) ، النّاصرة( 423) ، سخنين ( 440 ) ، باقة الغربيّة ( 405) ، كفر قرع ( 395) ،  أم الفحم ( 375) ، طمره ( 350) ، الطّيبة ( 335 ) ،
عرّابه ( 300 ) ، الرّمله واللد ( 200 ) ، الفريديس (237 ) ،  الطّيره ( 235 ) ، يافة النّاصرة ( 225 ) ، بيت جن ( 222 ) ، جلجوليه ( 220 ) ،  الرّامه (206) ،  حوره (188 ) ، المغار(180 ) ، دير حنّا ( 170 ) ، السّيّد ( 165) ، كسيفه ( 160 ) ، نين ( 160 ) ، دريجات ( 152) ، عزير( 145 ) ، شقيب السّلام ( 140 ) ، دير الأسد ( 130 ) ، طوبا زنجريّة ( 130 ) ، اعبلين (129) ، شعب(125) ، عسفيا (120 ) ، حرفيش(116) ، اكسال (110 ) ، جسر الزرقاء(110 ) ، زرازير ( 100 ) ،  دالية الكرمل ( 99 ) ، يانوح جث( 98 ) ، لقيه (96 ) ، عين ماهل ( 96 ) ، جولس(95 ) ، رينه (95) ، راهط (93) ، مشهد (90 ) ، عرعره (90 ) ، أبو سنان (85) ، أبو قرينات ( 85) ، مجدل شمس ( 85) ، البقيعه ( 84) ، معيليا (80 ) ، عيلوط ( 75) ، جث (72) ، ناعوره ( 70 ) ، ساجور( 70 ) ،  وادي سلامه ( 70 ) ، عرعره النّقب (70 ) ، بسمة طبعون (62) ، طرعان ( 60 ) ، كوكب أبو الهيجاء( 60 ) ، كسرى سميع ( 60 ) ، كفر قاسم ( 55 ) ، الغجر ( 55 ) ،  تل السّبع ( 55 ) ، كفر ياسيف ( 50 ) ، المقيبله ( 50 ) ، شيخ دنّون ( 42) ،  بعينه نجيدات ( 36 ) ، أبو غوش ( 35 ) ،  بير المكسور( 33 ) ، عين الأسد ( 30 ) ، بقعاثا ( 20 ) .




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