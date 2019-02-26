منسوب, مياه, بحيرة, طبريا, يرتفع, فوق, الاخط, الاحمر, الاسفل, لاول, مرة, منذ, سنين,

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قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إن حركة حماس كشفت عن...
إلتقى رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام اليوم الثلاثاء الموافق 2019/2/26 عدد من...
من المُقرر أن تفرج سلطة السجون عن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار...
فرضت المحكمة المركزية في القدس ظهر اليوم الثلاثاء وفي اطار صفقة ادعاء عقوبة...
فازت الطّالبة ندين إيناس سلامة من الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة في حيفا بالمرتبة...
يتوجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى موسكو مساء اليوم للقاء الرئيس...
ابتكر ثلاثة طلاب من دائرة علم الحاسوب بجامعة بيرزيت، وهم: رامي سلمان، وأحمد...
أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار والهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة،...
أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل هيئة القاضي ياسمين جراد حكماَ...
افادت دائرة الأرصاد الجوية بأن البلاد ستتأثر يوم غدٍ الأربعاء بمنخفض جوي عميق...