منسوب, مياه, بحيرة, طبريا, يرتفع, فوق, الاخط, الاحمر, الاسفل, لاول, مرة, منذ, سنين,

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وتنقص منسوب مياه البحيرة حاليا 4 امتار و20 سنتمترا ليصل الى الخط الاحمر الأعلى

اجتاز منسوب مياه بحيرة طبريا الخط الأحمر الأسفل بحيث ارتفع منذ يوم امس بسنتمتر واحد ومنذ بدء موسم الشتاء الحالي بأكثر من متر ونصف المتر مما يشكل ضعفي الارتفاع الذي سجل العام الفائت .

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