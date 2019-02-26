ظريف, يكشف, دوافع, استقالته, بالتفصيل, ويلمح, إلى, تمسكه, بها,

كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي قدّم استقالته أمس، أن هذه الاستقالة جاءت فقط للدفاع عن مكانة وموقع الوزارة في العلاقات الخارجية، وعن المصالح القومية الإيرانية.

وقال ظريف في تصريحات أوضح فيها سبب استقالته دون أن يحدد مصيرها بشكل قاطع: "أعتقد بضرورة الحفاظ على مكانة الخارجية كأمر مصيري لصون الأمن القومي الإيراني".وأضاف الوزير الإيراني المستقيل: "رأيت من واجبي أن أستقيل للحفاظ على المصالح القومية الإيرانية وقوة بلادي في مواجهة عدم مراعاة مكانة الخارجية الإيرانية".وفي إشارة ضمنية إلى تمسكه باستقالته، ختم ظريف قائلا: "لست حزينا ولست منزعجا من أحد ولست بحاجة إلى ترضية من أحد".وفي هذه الأثناء، عارض 150 نائبا في البرلمان الإيراني استقالة ظريف، وطالبوه بالتراجع عنها.