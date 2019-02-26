ظريف, يكشف, دوافع, استقالته, بالتفصيل, ويلمح, إلى, تمسكه, بها,

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توصلت البعثة الأثرية المصرية السويدية المشتركة، العاملة بمنطقة جبل السلسلة، إلى...
يزور صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره، جاريد كوشنر، ومستشاره لعملية...
أعلنت محكمة أسترالية أن الكاردينال جورج بيل، ثالث أكبر مسؤول في الفاتيكان، أدين...
أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استقالته من منصبه، ، عبر صفحته على...
انفرد موقع "المركز السوداني للخدمات الصحفية" بنشر خبر مفاده أن جهاز الموساد...
أكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في...
اعلنت السلطات البريطانية اليوم حظر "حزب الله" وتصنيفه منظمة إرهابية بجناحيه...
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يتواصل هاتفيا مع نظيره...
أعلنت هيئة الحراك الوطني، يوم الاثنين، عن إطلاق الحراك البحري الخامس والعشرين...
نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي قوله،...