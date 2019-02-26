قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إن حركة حماس كشفت عن وجهها الحقيقي، وازالت القناع عن نفسها بصورة رسمية، لتثبت أنها اداة تنفيذية لما يسمى "صفقة القرن".

وأضاف عريقات في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، ان شعبنا الفلسطيني وقف في وجه كل محاولات "حماس" ومن يساندها بمحاولة نزع الشرعية عن الرئيس محمود عباس، ومنظمة التحرير، موضحا انها كشفت عن وجهها الحقيقي بدءا من ترؤس سيادته لمجموعة (الـ77 الصين)، مرروا بمؤتمر موسكو الذي رفضت خلاله الاعتراف بمنظمة التحرير، ومن ثم عشية الاجتماع العربي الأوروبي في شرم الشيخ.وتابع ان حماس وغيرها ممن ينادي برحيل الرئيس ومنظمة التحرير هي "ادوات وظيفية خلقت لتنفيذ ضرب المشروع الوطني الفلسطيني، ومنع اقامة الدولة المستقلة".وعن التحركات الفلسطينية على الساحة الدولية خلال الفترة المقبلة، قال عريقات: ان القيادة ستتحرك على أكثر من صعيد على المستوى الدولي، ولكن ستركز على الاتحاد الاوروبي، فيما يتعلق بقضايا التحكيم، مثل: اتفاق باريس الذي وقع في فرنسا.واشار الى ان القيادة تبحث مع العالم بشكل أساسي اعتماد رؤية الرئيس التي اعلن عنها في مجلس الامن في شهر شباط من العام الماضي لمواجهة صفقة العار.