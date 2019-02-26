رؤساء, بلديات, من, أنحاء, العالم, يزورون, بلدية, الناصرة,

إلتقى رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام اليوم الثلاثاء الموافق 2019/2/26 عدد من رؤساء السلطات المحلية من مختلف مدن العالم الذين يحلون ضيوفاً على لجنة السلطات المحلية في البلاد التي يرئسهاحاييم بيبس والذين قدموا لزيارة الناصرة و بلديتها حيث استضافهم رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام في مكتبه في دار البلدية.وفي كلمته امام الوفد الزائر تحدث رئيس البلدية عن الناصرة كبرى المدن العربية في البلاد وعن مكانتها الدينية و التاريخية ومركزيتها في شمال البلاد. وتطرق في حديثه عن كم المشاريع التي قام بها في الدورة السابقة و تلك التي يخطط لها مستقبلاً. وعن خطة البلدية في تسويق المدينة و جعلها من أهم المدن السياحية في البلاد من خلال تشجيع الاستثمارات في هذا المجال.وفي كلمته امام الضيوف أكدّ أن المجتمع العربي في البلاد ماضٍ في التطور والاندماج في مؤسسات الدولة وان على الدولة اعطائه كافة حقوقه والمساواة بين اليهود والعرب في شتى الحقول والميادين.وتخصص الميزانيات المناسبة للوسط العربي بحيث تستطيع السلطات المحلية و المجالس البلدية أن تنفذ التزاماتها امام المواطنين.وعن السلام المنشود في المنطقة أكدّ رئيس البلدية ان السلام سيزيد فرص التطور في الشرق الاوسط بحيث يعم الخير على الجميع وأن المواطنين من الشعبين دفعا الكثير من أجل تحقيق هذا الحلم.في نهاية اللقاء قدم الوفد الزائر هدايا رمزية لرئيس البلدية و الذي بدوره قدم للزائرين الهدايا التذكارية التي هي عبارة عن كتاب الناصرة و شعار البلدية.