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بعد 20 شهرًا في الاعتقال الإداري.. خالدة جرار على موعد مع الحرية الخميس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 من المُقرر أن تفرج سلطة السجون عن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار بعد غدٍ الخميس، وذلك بعد قضاء 20 شهرًا في الإعتقال الإداري.



وسيتم الافراج عن جرّار من حاجز الجلمة شمال جنين.


ومساء الخميس سيتم استقبال جرّار في قاعة الكاثوليك في رام الله، ويستمر الاستقبال يومي الجمعة والسبت من ٤-١٠ مساءً في نفس القاعة.


ومددت اسرائيل ، يوم 25 أكتوبر الماضي، اعتقال النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار لمدة أربعة شهور إداريًا، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.


وتعتقل الشرطة  جرار إداريًا منذ أكثر من عام، تحت ذريعة "معلومات سرية"، وكانت قد اعتقلت قبل ذلك لأكثر من عام بناء على تهم تشمل الانتماء لمنظمة محظورة والتحريض على "العنف والإرهاب".




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