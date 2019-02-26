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مصر تعلن عن اكتشاف الكريوسفينكس الشبيه لـ"أبو الهول" ولكن برأس مختلف



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توصلت البعثة الأثرية المصرية السويدية المشتركة، العاملة بمنطقة جبل السلسلة، إلى الكشف عن ورشة من عصر الدولة الحديثة، لصناعة العناصر المعمارية، مثل الأعمدة والتماثيل الضخمة.


وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، مصطفي وزيري، إلى أن من بين العناصر المعمارية المكتشفة بالورشة تمثالا ضخما يعرف باسم الكريوسفينكس (وهو تمثال برأس كبش وجسم أسد)، يبلغ طوله حوالي 5 أمتار، وارتفاعه 3.5 متر، وعرضه 1.5 متر.



وأضاف مدير عام آثار أسوان والنوبة، عبد المنعم سعيد، أن البعثة عثرت أيضا على لوحة مستديرة فارغة، وتمثال صغير على هيئة ثعبان الكوبرا ملفوفة، والتي من المرجح أن يكون قد تم صنعها لتتويج رأس التمثال.




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