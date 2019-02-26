إماراتية, تطلب, الطلاق, بسبب, شطيرة, برغر, !,

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كشفت شركة نوكيا رسميا خلال معرض "MWC" الأخير عن هاتفها المنتظر المزود بكاميرا...
زار طفل صغيرٌ لم يكمل عامه الثالث، 5 قارات و24 دولة، حيث قال والداه الزوجان ألينا...
أجبرت شركة واتساب الأميركية على اتخاذ إجراءات جديدة هذا الشهر في تطبيقها لزيادة...
استأجر زوجان من ولاية كاليفورنيا، محققا خاصا لتوثيق سلوك ابنهما "الذهني الخاطئ"،...
ألقت السلطات الإسبانية القبض على شاب عقب اعترافه بقتل أمه وتقطيع جثتها لأكثر من...
أعلن المدير التنفيذي لشركة سامسونغ، كوه دونغ جين، أن الشركة تنوي طرح مساعدها...
طرحت دار "Cazo" الفرنسية للمزادات بعض ممتلكات رائد الفضاء الشهير، يوري غاغارين،...
كشفت شركة هواوي، الأحد، النقاب عن هاتفها المحمول الجديد "ميت 10"، الذي يتحول إلى ما...
يتابع علماء البيئة تداعيات الاحتباس الحراري بالقطب الجنوبي عن كثب، وسط توقعات...
عثر على صغير حوت أحدب طوله حوالي 11 مترا وعرضه نحو مترين، نافقا في غابة بالأمازون،...