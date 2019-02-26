تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-26 14:50:10 ظريف يكشف دوافع استقالته بالتفصيل ويلمح إلى تمسكه بها |  2019-02-26 14:50:44 عريقات: حماس أزالت القناع لتثبت انها "اداة تنفيذية لصفقة القرن" |  2019-02-26 14:31:02 رؤساء بلديات من أنحاء العالم يزورون بلدية الناصرة |  2019-02-26 14:16:44 بعد 20 شهرًا في الاعتقال الإداري.. خالدة جرار على موعد مع الحرية الخميس |  2019-02-26 14:14:46 مصر تعلن عن اكتشاف الكريوسفينكس الشبيه لـ"أبو الهول" ولكن برأس مختلف |  2019-02-26 12:52:42 كوشنر : ركزنا على 4 مبادئ في خطة السلام |  2019-02-26 12:50:25 "واتساب" تتخذ إجراءات جديدة لحماية الخصوصية عبر آيفون |  2019-02-26 12:22:04 السجن 11 عاما على الوزير الاسبق سيغيف بتهمة التجسس |  2019-02-26 11:54:56 الطالبة ندين سلامة من الكليّة الأرثوذكسيّة في حيفا تفوز بالمرتبة الثّـّانية في أولمبيادة البيوتكنولوجيا القطريّة |  2019-02-26 11:41:57 نتنياهو يلتقى بوتين مساء اليوم |  2019-02-26 11:40:33 محقق أميركي يفضح حيلة مايكل جاكسون لـ "اصطياد الأطفال" |  2019-02-26 11:40:23 المكسرات والخصوبة.. دراسة تكشف الأثر الحقيقي |  2019-02-26 11:23:56 تأجيل الحراك البحري الـ25 شمال غزة بسبب الأحوال الجوية |  2019-02-26 10:42:47 اصدار أحكام بتهم الشروع بالخطف وهتك العرض وتعاطي المخدرات في الخليل |  2019-02-26 10:37:57 اليكم أخر تفاصيل المنخفض الجوي المتوقع ان يبدأ الليلة |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

إماراتية تطلب الطلاق بسبب شطيرة برغر !



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طلبت مواطنة إماراتية من زوجها الذهاب إلى مطعم للوجبات السريعة وإحضار شطيرة برغر لها، عند انتهائه من سهرته مع أصدقائه.



وذكرت صحيفة الخليج تايمز، أن الزوج بعد قضاء بعض الوقت مع أصدقائه، نسي أن يعرج لإحضار الشطيرة التي طلبتها زوجته قبل أن يغادر المنزل.



وعاد الزوج إلى المنزل نحو الساعة الثالثة صباحا خالي الوفاض، دون شطيرة لزوجته التي كانت بانتظاره طوال المساء.


وحصلت مشاجرة زوجية أثارتها المرأة التي بقيت دون عشاء، وغادرت على إثرها المنزل، وقررت رفع دعوى طلاق من زوجها.


وبررت الزوجة سبب طلبها للطلاق بأن زوجها لم يهتم بتلبية رغبتها عندما عاد إلى المنزل دون البرغر، وبرر نسيانه بأن "الوقت متأخر". ولم تقنع هذه الحجة الزوجة العشرينية، لذلك، تقدمت إلى المحكمة بطلب الانفصال.


وأكد محامي أحد الطرفين، حسن المرزوقي، أن غالبية الأزواج يعانون من عدم إدراك المعنى الحقيقي للزواج، وهذا يؤدي إلى ارتفاع معدلات الطلاق بين الأزواج لأسباب تافهة.


وأضاف المحامي أن القانون ينص على أنه إذا لم يكن هناك ضرر شخصي، يحال الزوجان إلى مستشار علاقات زوجية في محاولة لحل المشكلة. وإذا أصرت الزوجة على الطلاق فسيتم استرداد المهر الذي دفعه لها زوجها.




كلمات متعلقة

إماراتية, تطلب, الطلاق, بسبب, شطيرة, برغر, !,

تابعونــا

"نوكيا" تزيح الستار عن هاتف بـ 5 كاميرات! "نوكيا" تزيح الستار عن هاتف بـ 5 كاميرات! 2019-02-26 | 14:15:43

كشفت شركة نوكيا رسميا خلال معرض "MWC" الأخير عن هاتفها المنتظر المزود بكاميرا...

زار 5 قارات و24 دولة قبل إكمال عامه الثالث! زار 5 قارات و24 دولة قبل إكمال عامه الثالث! 2019-02-26 | 12:50:07

زار طفل صغيرٌ لم يكمل عامه الثالث، 5 قارات و24 دولة، حيث قال والداه الزوجان ألينا...

"واتساب" تتخذ إجراءات جديدة لحماية الخصوصية عبر آيفون "واتساب" تتخذ إجراءات جديدة لحماية الخصوصية عبر آيفون 2019-02-26 | 12:50:25

أجبرت شركة واتساب الأميركية على اتخاذ إجراءات جديدة هذا الشهر في تطبيقها لزيادة...

جريمة ثلاثية في كاليفورنيا.. راقبوا الابن فقتلهم جريمة ثلاثية في كاليفورنيا.. راقبوا الابن فقتلهم 2019-02-26 | 10:15:00

استأجر زوجان من ولاية كاليفورنيا، محققا خاصا لتوثيق سلوك ابنهما "الذهني الخاطئ"،...

اسبانيا - شاب يقطع أمه إربا ويأكل جثتها ! اسبانيا - شاب يقطع أمه إربا ويأكل جثتها ! 2019-02-26 | 08:23:34

ألقت السلطات الإسبانية القبض على شاب عقب اعترافه بقتل أمه وتقطيع جثتها لأكثر من...

"سامسونغ" تدخل عالم المساعدات المنزلية الذكية "سامسونغ" تدخل عالم المساعدات المنزلية الذكية 2019-02-25 | 15:50:51

أعلن المدير التنفيذي لشركة سامسونغ، كوه دونغ جين، أن الشركة تنوي طرح مساعدها...

مقتنيات رائد الفضاء غاغارين للبيع في مزاد علني مقتنيات رائد الفضاء غاغارين للبيع في مزاد علني 2019-02-25 | 14:50:33

طرحت دار "Cazo" الفرنسية للمزادات بعض ممتلكات رائد الفضاء الشهير، يوري غاغارين،...

"هواوي" تكشف النقاب عن "الهاتف المتحول" "هواوي" تكشف النقاب عن "الهاتف المتحول" 2019-02-25 | 14:15:24

كشفت شركة هواوي، الأحد، النقاب عن هاتفها المحمول الجديد "ميت 10"، الذي يتحول إلى ما...

أكبر تصدع على الأرض منذ 100 عام قد يغير خارطة العالم أكبر تصدع على الأرض منذ 100 عام قد يغير خارطة العالم 2019-02-25 | 13:15:14

يتابع علماء البيئة تداعيات الاحتباس الحراري بالقطب الجنوبي عن كثب، وسط توقعات...

"حوت الغابة" يحير العلماء .. كيف جاء إلى هنا؟ "حوت الغابة" يحير العلماء .. كيف جاء إلى هنا؟ 2019-02-25 | 12:00:55

عثر على صغير حوت أحدب طوله حوالي 11 مترا وعرضه نحو مترين، نافقا في غابة بالأمازون،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طرعان تكرم رئيس المجلس سابقا الحاج يونس نصار ابو كرم اطلاق نار سيارة حي الباطن ام الفحم اضرار جسيمة الشرطة شابة من قرية جت اعتداء سائق يهودي ضرب ارهابية الناصرة مواجهات اعتقالات مشتبهين ارام النار مواجهات مع ا الشرطة القاء حجارة تمديد اعتقال محكمة علاء زيود ام الفحم شقيقه عملية جان شموئيل طعن دهسشروق حسن تحقيق حلم فاراياتي عرض ازياء الفتاة الناصرة الحركة الاسلامية الشق الشمالي الالاف يتظاهرون نصرة ام الفحم مباشر رونالدو ميسي نيمار الكرة الذهبية افضل لاعب في العالم 2015 هدنة لجنة جاهة صلح اصلاح مقتل شاب رفايعة سالم احمد اطلاق نار اصابة خطيرة عامل سقط ارتفاع شاهق مصعد ورشة بناء طيرة الكرمل الشاب عبد الرحمن سعيد ابو ليل وفاة فاجعة كفر قرع اثر نوبة قلبية مسجد حسن بيك يافا تعليق علم اسرائيل مدخل مجهولون رفع شرطة الطفلة مريم ابو جودة 7 سنوات مصرع دهس حادث الكسيفة تل عراد النقب سفريات اصابة حرجة شاب يافة الناصرة تعرض لاطلاق نار مصرع رجل صلاح حمودهعمر العقبي شقيق مهند لائحة اتهام منفذ عملية اطلاق نار محطة الحافلات بئر السبع
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com