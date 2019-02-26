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"نوكيا" تزيح الستار عن هاتف بـ 5 كاميرات!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت شركة نوكيا رسميا خلال معرض "MWC" الأخير عن هاتفها المنتظر المزود بكاميرا أساسية بخمس عدسات.

وستعطي هذه الكاميرا الفريدة هاتف "Nokia 9 PureView" القدرة على التقاط صور عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة، وتمكن من تصوير الفيديوهات بدقة غير مسبوقة، وبالأخص تلك الملتقطة بتقنية التصوير البطيء.



كما زود الهاتف بشاشة "OLED" بمقاس 5.9 بوصة، بدقة عرض "+QHD"، ومعالج "Snapdragon 845" وبطارية بسعة 3200 ميللي أمبير، وهيكل محمي من الماء والغبار وفق معايير "IP67" العالمية.



أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 20 ميغابيكسل، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت. وبلغ ثمن الهاتف 599 دولارا.
"نوكيا" تزيح الستار عن هاتف بـ 5 كاميرات!




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