لهذه, الأسباب, حافظي, على, الفطر, في, مطبخك, وطعامك,

للإهتمام بالصحة، يمكن دائماً البداية من المطبخ، حيث تجري عمليات إعداد وحفظ الأغذية التي من شأن حسن استخدامها واختيارها، مساعدة الإنسان كثيراً.

ومن أبرز الأطعمة الفطر، الذي يوجد منه 140 الف نوع، ولا نعرف إلا 20 في المئة فقط منها، كما لا نعرف كافة فوائده ومكوناته التي تتضمن:-كالسيوم-فيتامين دي-بي 2-بي 3-الياف-خالي من الصوديوم-نسبة قليلة جداً من الكولسترول والسعرات الحرارية- تأثير إيجابي جداً على الجهاز المناعيوتستخلص منه أدوية لمكافحة أنواع كثيرة من السرطانات، كسرطانات الدم والقولون والمستقيم والمعدة والكبد وغيرها