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مكمل غذائي خلال الحمل يحمي الأطفال البدناء من ارتفاع ضغط الدم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توصلت دراسة حديثة إلى أن النساء الحوامل اللواتي يتناولن كمية يومية من الأسماك الزيتية أو المكملات الغذائية من الأوميغا 3، قد يحمين أطفالهن الذين لم يولدوا بعد من ارتفاع ضغط الدم.





ووجد الباحثون الذين أجروا دراستهم على أطفال بدينين تحت سن السادسة، أن بعضهم لم يشهد الارتفاع المعتاد في ضغط الدم الانقباضي وضغط الدم الانبساطي.


وأظهرت أبحاث جديدة أن أمهات معظم هؤلاء الأطفال، تناولن كميات محددة من حمض الدوكوساهكساينويك (وهو من أحماض الأوميغا 3 الدهنية)، أثناء الحمل.


وشوهدت أفضل النتائج لدى أطفال النساء اللواتي تناولن نحو 600 ملغ من الدوكوساهكساينويك يوميا.


ويوجد هذا الحمض في الغالب في الأسماك والمأكولات البحرية مثل الرنكة أو المحار.


وتعد نتائج هذه الدراسة مهمة للغاية باعتبار أن ارتفاع ضغط الدم خلال فترة الطفولة في ازدياد، ويرجح ذلك إلى ارتفاع معدلات السمنة في مرحلة الطفولة.


وأوضحت سوزان كارلسون، أستاذة التغذية في جامعة كانزاس، أن "استهلاك حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) وحمض إييكوسابنتانويك المستخلص من زيت السمك، معروف جيدا بخفضه ضغط الدم لدى البالغين والأطفال"، ولهذا بدأ الاهتمام حديثا بارتباط تناول هذه الأحماض في مرحلة الحمل مع انخفاض ضغط الدم في مراحل الطفولة المبكرة.


وشملت الدراسة الهولندية 171 طفلا تم قياس ضغط دمهم كل ستة أشهر من عمر الرابعة حتى بلوغهم سن السادسة.


ووجد الباحثون أن التعرض لحمض الدوكوساهيكسانويك قبل الولادة، يبرمج الجنين النامي ليتمكن من حماية نفسه من تأثيرات ضغط الدم عند الإصابة بالسمنة في مرحلة الطفولة.




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