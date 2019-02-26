5, صفقات, مدريدية, تمهد, لعصر, جلاكتيكوس, جديد,

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يواجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، خطر الخروج المبكر من منافسات...
كشف محققون بريطانيون اليوم، أن الطائرة الصغيرة التي أدى تحطمها في بحر المانش...
أكد اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم،...
بعد فشل ليفربول الإنجليزي في حصد النقاط الثلاث من مانشستر يونايتد في قمة مباريات...
أعرب النجم الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد الإسباني، عن سعادته بعد أن أصبح...
عاقب نادي تشلسي الإنجليزي، حارس مرماه الإسباني كيبا أريزابالاغا بعد الحادثة التي...
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فتح تحقيقات حول التجاوزات التي وقعت في...
يبحث الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، عن أي درع يدافع به عن...
قال جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، إنه شعر بالحزن الشديد،...
قارن تقرير صحفي إسباني بين نجمي ريال مدريد، الويلزي جاريث بيل، والبرازيلي...