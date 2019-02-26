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5 صفقات مدريدية تمهد لعصر جلاكتيكوس جديد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكر تقرير صحفي بريطاني، أن الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير على رأس قائمة صفقات مرعبة يستهدفها ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.



ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن ريال مدريد خصص 345 مليون إسترليني، لتدعيم صفوفه في الصيف عقب رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، بالإضافة إلى الإصابات المتكررة للويلزي جاريث بيل.


وأشارت الصحيفة إلى أن تقدم أعمار نجوم ريال مدريد أيضًا يجبر إدارة الميرنجي على الإنفاق في الصيف المقبل، حيث إن مارسيلو يبلغ 30 عامًا، سيرجيو راموس (32)، لوكا مودريتش (33)، كريم بنزيما (31)، توني كروس وجاريث بيل (29).


وأكدت الصحيفة أن هاري كين على رأس قائمة الصفقات المستهدفة، والتي تضم أيضًا كل من نيمار دا سيلفا، باولو ديبالا، إيدين هازارد، وماتياس دي ليخت.


يذكر أن ريال مدريد حصل على لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات في آخر 5 مواسم، وتسعى إدارة الميرنجي لمواصلة المسيرة الناجحة للفريق في السنوات المقبلة عن طريق بدء عصر جلاكتيكوس جديد.




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