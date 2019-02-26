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رونالدو يدحض شائعات العودة لناديه القديم ب"3 كلمات"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يواجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، خطر الخروج المبكر من منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد (2-0)، في ذهاب دور ال16 من عمر المسابقة. 



وعقب الهزيمة أمام الروخي بلانكوس، خرجت تقارير صحفية تشير إلى اقتراب رحيل البرتغالي عن البيانكونيري وعودته لمانشستر يونايتد، رغم انضمامه للفريق في الصيف الماضي فقط، مقابل 112 مليون يورو قادمًا من ريال مدريد.


وذكرت صحيفة "توتو سبورت"، اليوم الثلاثاء، أن رونالدو أخبر بعض أصدقائه بسعادته بوجوده في تورينو، عقب الفوز على بولونيا (1-0)، الأحد الماضي.


وأضافت الصحيفة أن الدون صرح لأصدقائه: "أنا سعيد هنا"، مشددًا على أنه يستمتع بوقته في تورينو وبالعلاقة التي تربطه ببقية المجموعة في يوفنتوس.




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