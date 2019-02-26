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طائرة الأرجنتيني سالا لم تكن تحظى برخصة تجارية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف محققون بريطانيون اليوم، أن الطائرة الصغيرة التي أدى تحطمها في بحر المانش الشهر الماضي إلى مقتل لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا، لم تكن تحظى برخصة للرحلات التجارية.



وأوضح المكتب البريطاني للتحقيقات في الحوادث الجوية، أن الطائرة كان يسمح لها برحلات "خاصة" يتقاسم فيها الطيار والراكب التكلفة.


وأشار المكتب في تقرير أولي نشر، اليوم الاثنين، إلى أن "الأساس الذي تم عليه نقل الراكب لم يتم تحديده بعد، لكن الطيار قام سابقا بنقل ركاب على أساس تشارك الكلفة".




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