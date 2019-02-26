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يسرا اللوزي تكشف عن طبيعة دورها في "كلبش 3"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت الممثلة المصرية يسرا اللوزي عن بعض ملامح الشخصية التي تجسدها في الجزء الثالث من مسلسل "كلبش" مع الممثل المصري أمير كرارة والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، موضحة أن الدور مركب وهو عبارة عن محللة نفسية يتم الدفع بها لتحليل عدد من الشخصيات ويحاط حولها الغموض مؤكدة أنها لن تستطيع التوضيح أكثر من ذلك.



وأشارت يسرا فى تصريح خاص لموقع "الفن" أنها تشارك هذا العام ايضاً في مسلسل ثاني وهو "قمر هادي" مع هاني سلامة ومقرر عرضه في شهر رمضان ايضاً، موضحة أنها غير معتادة على تقديم عملين في عام واحد ولكنها أقدمت على هذه الخطوة بعدما وجدت فكرة العملين واختلاف كبير في الشخصيتين جعلها تتحمس للخطوة.


مسلسل "كلبش 3" بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، اسلام جمال، أميرة العايدي، أماني كمال، فاطة الكاشف، نور ايهاب، أحمد امام وعدد آخر من الفنانين كما يظهر به أكثر من ممثل كضيف شرف.




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