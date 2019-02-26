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تسريب رسالة غرامية من أنغام لـ أحمد إبراهيم قبل اعلان زواجهما!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تناقلت حسابات على مواقع التوصال الاجتماعي رسالة غرامية من الفنانة المصرية، أنغام لزوجها الموزّع احمد ابراهيم، بمناسبة عيد ميلاده، الذي وافق يوم 9 فبراير الجاري من أسبوعين، أيْ قبل إفشاء خبر زواجهما.



 ويقول نصّ الرّسالة، التي كتبتها أنغام بخطّ يدها: “كل سنة وأنت غالي وكبير وحبيب وأقرب الناس لقلبي وحب عمري يا أحمد”.


وأضافتْ: “كل سنة وأنت سندي، أول عيد ميلاد مع بعض ومش آخر بإذن الله.. بحبك إمضاء أنغام”.


وبعد تسريب الرسالة قامت انغام بإعادة نشرها بنفسها عبر حسابها على انستغرام وعلقت قائلة: “لأول مره أكون سعيده إن في حد سمح لنفسه يسرق شيئ خاص بيا وبحياتي الخاصة ويسربه لأنه أعطاني الفرصه إني أعبر مره تانيه عن حبي وإحترامي لجوزي وعلناً وبالمرة أكتب الكلام مره تانيه بخط حلو عشان انا خطي وحش اوي 😅 واليوم ده كان من أحلي أيام حياتي يوم عيد ميلادك يا أحمد ٢/٩ وفي نفس اليوم إستلمنا ماستر ألبومي الجديد حاله خاصه جدا ، كل سنه وانت غالي وكبير وحبيب وأقرب الناس لقلبي وحب عمري يا أحمد وكل سنه وأنت سندي أول عيد ميلاد مع بعض ومش أخر بإذن الله (بحبك أنغام) وشكرا مره تانيه للحرامي 🙏🏻💚”.




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