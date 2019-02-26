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زار 5 قارات و24 دولة قبل إكمال عامه الثالث!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



زار طفل صغيرٌ لم يكمل عامه الثالث، 5 قارات و24 دولة، حيث قال والداه الزوجان ألينا وأندري، من رومانيا أنّهما سئما من الروتين وقرّرا السفر حول العالم مع ابنهما إريك البالغ من العمر عامين ونصف فقط في حزيران من العام الماضي.

 
وتمكّن الزوجان مع ابنهما من زيارة العديد من المعالم الأكثر إثارة في العالم بما في ذلك "ماتشو بيتشو" والمعابد في تايلاند و"مركز كنيدي للفضاء" في فلوريدا في الولايات المتّحدة.
 
وكشف الوالدان أنّهما أرادا السفر مع ابنهما لأنّه قضى الكثير من الوقت مع أشخاص آخرين، وإنجابهما طفلاً لم يكن سبباً لتغيير نمط حياتهما، وقاما فقط بتعديل خطط السفر الخاصة بهما. وأضاف الزوجان أنّهما بدءا السفر برحلات قصيرة عندما كان طفلها حديث الولادة، وقاما برحلة على الطريق مدتها 3 أيام عبر إيطاليا بعدما أكمل 6 أشهر.
 
وتمكنوا من تحمل تكاليف السفر من خلال السفر غير المكلف والحصول على سكن رخيص أو مجاني واستخدام وسائل النقل العام.
 
وعلى الرغم من التنقل المستمرّ، قالت إلينا أنّ رؤية ابنها للعالم أمر لا يقدر بثمن، والجزء الأصعب هو عدم وجود أي وقت فراغ لها ولزوجها، حيث لا توجد مربية أو أصدقاء أو عائلة لمراقبة الطفل من وقت لآخر، ولا يحظيان بوقت خاص سوى وقت قيلولة الطفل.
 
وفي الوقت الحالي، تزور العائلة سنغافورة وتخطط الاستمرار في السفر حتى يلتحق الطفل إريك بالمدرسة، كما يحاولون تشجيع العائلات الأخرى على السفر مع أطفالهم بغض النظر عن عمرهم.




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