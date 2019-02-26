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نانسي عجرم تهنئ رامي مالك بعد فوزه بالأوسكار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



هنأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الممثل الأميركي من أصول مصرية رامي مالك بعد فوزه بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody.



وعبّرت عن سعادتها نانسي بفوز مالك وكتبت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي لتبارك لمصر ولكل العرب وتؤكد على فرحة الجميع بهذا الحدث. قائلة : "رامي مالك بعد فوزه بجائزة "أفضل ممثل" في حفل الأوسكار "انا ابن لمصريين مهاجرين". مبروك لمصر والعرب!! فرحة مصر وفرحتنا بنجاحك كبيرة!".


يذكر أن رامي مالك نافس على الجائزة أمام كريستيان بيل عن فيلم Vice، وويليم دافو عن فيلم At Eternity’s Gate، وفيجو مورتينسن عن فيلم Green Book، وبرادلي كوبر عن فيلم A Star is Born.


وتوجه مالك في خطاب تسلمه الجائزة، بالشكر لعائلته، وخص بالذكر والدته ووالده الذي رحل عن عالمنا قبل سنوات. وبالطبع، لم ينس أن يشكر فرقة Queen، مؤكدا أنه سيظل مدينا لهم طوال حياته.




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