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السجن 11 عاما على الوزير الاسبق سيغيف بتهمة التجسس



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فرضت المحكمة المركزية في القدس  ظهر اليوم الثلاثاء  وفي اطار صفقة ادعاء عقوبة السجن الفعلي لمدة احد عشر على وزير الطاقة الاسبق غونين سيغيف بعد ادانته بالتجسس الخطير لصالح ايران.



واعترف سيغيف ضمن هذه الصفقة بين النيابة العامة والدفاع بالتهم المنسوبة له وهي التجسس الخطير لصالح ايران والتخابر مع عملاء ايرانيين ونقل معلومات الى العدو وبالمقابل لم يتم اتهامه بمساعدة العدو في وقت الحرب. 


ويستدل من لائحة الاتهام التي قدمت ضده في شهر حزيران يونيو من العام المنصرم ان الطبيب والوزير السابق سيغيف ومنذ ان ترك البلاد عام 2012 متجها الى نيجيريا في القارة الافريقية كان يعمل كعميل لدى المخابرات الايرانية.


تصوير - afp




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