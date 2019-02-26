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الطالبة ندين سلامة من الكليّة الأرثوذكسيّة في حيفا تفوز بالمرتبة الثّـّانية في أولمبيادة البيوتكنولوجيا القطريّة



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فازت الطّالبة ندين إيناس سلامة من الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة في حيفا بالمرتبة الثّانية في أولمبيادة البيوتكنولوجيا القطريّة التي جرت في معهد التّخنيون بتاريخ 2019/2/20. قدّمت ندين خلال المرحلة النّهائيّة من التّصفيات للأولمبيادة محاضرة حول بحثها أمام لفيف من أساتذة معهد التّخنيون ومفتّشة موضوع البيوتكنولوجيا في وزارة المعارف، تبعها مناقشة وتوجيه أسئلة حول البحث. 



تناول بحث الطّالبة  ندين موضوع تأثير التّراكيز المرتفعة من الأمونيا على المرجان بواسطة استخدام طرق فحص حديثة من مجال الهندسة الوراثيّة وذلك بإشراف وتوجيه  د. أسعد سخنيني معلّم البيوتكنولوجيا في الكليّة ومرشد قطريّ في الموضوع. تمَّ إجراء البحث في معهد أبحاث البحار والبحيرات في حيفا.


من الجدير بالذكر أنّ الأولمبيادة القطريّة في البيوتكنولوحيا تجري للسّنة الثانية على التّوالي بإشراف معهد التّخنيون ووزارة المعارف ويشارك فيها طلاب من صفوف الثّواني عشر من مدارس البلاد المختلفة الذين يعرضون وظائف إنهاء في موضوع البيوتكنولوجيا ويمرّون بمراحل وتصفيات عديدة للوصول للمرحلة النّهائيّة. وقد فاز بالمرتبة الأولى الطالب رون عميت الذي أجرى بحثه في مستشفى هداسا. 


 تصوير - שרון צור - דוברות הטכניון. 




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