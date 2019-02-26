الطالبة, ندين, سلامة, من, الكليّة, الأرثوذكسيّة, في, حيفا, تفوز, بالمرتبة, الثّـّانية, في, أولمبيادة, البيوتكنولوجيا, القطريّة,

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فرضت المحكمة المركزية في القدس ظهر اليوم الثلاثاء وفي اطار صفقة ادعاء عقوبة...
يتوجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى موسكو مساء اليوم للقاء الرئيس...
ابتكر ثلاثة طلاب من دائرة علم الحاسوب بجامعة بيرزيت، وهم: رامي سلمان، وأحمد...
أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار والهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة،...
أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل هيئة القاضي ياسمين جراد حكماَ...
افادت دائرة الأرصاد الجوية بأن البلاد ستتأثر يوم غدٍ الأربعاء بمنخفض جوي عميق...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: شرطيون سريون قاموا...
ذكر الليلة الماضية ان رئيس الوزراء الاسرائيلي نتانياهو اكد خلال محادثات مغلقة...
شارك اليوم اكثر من الف مرشدة ومرشد من العاملين في مشروع (كاريف) وذلك امام مكاتب...
نفى مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الاوقاف الإسلامية بالقدس فراس الدبس ،...