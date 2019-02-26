نتنياهو, يلتقى, بوتين, مساء, اليوم,

وسيكون ملف ايران ومساعيها للتموضع عسكريا في سوريا في صلب المحادثات بين البلدين

يتوجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى موسكو مساء اليوم للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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