لقاء, الخميسي, تتألق, بالفيروزي, في, أحدث, جلسة, تصوير,

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هنأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الممثل الأميركي من أصول مصرية رامي مالك بعد...
وجهت المخرجة اللبنانية، نادين لبكي، رسالة إلى جمهورها ومتابعيها عبر موقع...
تعرض الفنان المصري محمد حماقي لإصابة في قدمه أثناء إحدى مباريات كرة القدم مع عدد...
كشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، مواصفات فتى أحلامها الشروط التي يجب أن تتوفر به...
كشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، مواصفات فتى أحلامها الشروط التي يجب أن تتوفر به...
بعد أربعة أيام فقط، حصد الفنان اللبناني رامي عياش مليون مشاهدة لفيديو كليب أغنيته...
تخضع «ميلا» الابنة الكبرى للنجمة اللبنانية نانسي عجرم لدورة تدريبية في رقص الـ...
أعربت الفنّانة أحلام عن سعادتها وفخرها البالغين بعدما أصدر العاهل السعودي الملك...
سافر الفنان المصري تامر حسني مؤخرا إلى المملكة العربية السعودية، لإحياء حفل...
قالت الفنانة المصرية راندا البحيري إنها تحضر حاليا لفيلمين جديدين، تعود من...