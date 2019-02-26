لقاء, الخميسي, تتألق, بالفيروزي, في, أحدث, جلسة, تصوير,

خضعت الفنانة المصرية لقاء الخميسي لجلسة تصوير جديدة مع محمود عبدالناصر.

لقاء تألقت بفستان فيروزي يبرز جمالها الأخاذ بسيط يكشف عن كتفيها، بينما ظهرت في عدد من الوضعيات التي عكست دلع وأناقة، كما كشف الفستان عن رشاقة جسدها.لقاء ظهرت باللوك الجديد الذي اختارته مؤخرا وهو الشعر القصير، وبدت أقرب للرجال بشعرها، ولكن منحها الفستان أنوثة لا جدال فيها.جمهور الفنانة المصرية أمطرها بعدد كبير من التعليقات التي تغزلت فيها عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، وأشاد الفانز باللون الفيروزي قائلين إنه يليق بها.وتشارك الفنانة لقاء الخميسى فى مسلسل “أبواب الشك” من تأليف محمد ناير، إخراج أحمد سمير فرج، ومن بطولة خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسنى، جيهان خليل، تامر شلتوت، ميار الغيطى، عبد الرحمن أبو زهرة، محمد إبراهيم يسرى، حنان سليمان، عبير منير وآخرين.لقاء احتفلت مؤخرا بعيد ميلاد زوجها محمد عبدالمنصف، ووجهت له رسالة قالت فيها: «كل عام وأنت حبيبي كل عام وأنت بخير، ربنا يخليك لي ولأولادك ويحفظك ويحقق أحلامك يا سندنا وعزوتنا».