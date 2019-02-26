تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-26 12:50:25 "واتساب" تتخذ إجراءات جديدة لحماية الخصوصية عبر آيفون |  2019-02-26 12:22:04 السجن 11 عاما على الوزير الاسبق سيغيف بتهمة التجسس |  2019-02-26 11:54:56 الطالبة ندين سلامة من الكليّة الأرثوذكسيّة في حيفا تفوز بالمرتبة الثّـّانية في أولمبيادة البيوتكنولوجيا القطريّة |  2019-02-26 11:41:57 نتنياهو يلتقى بوتين مساء اليوم |  2019-02-26 11:40:33 محقق أميركي يفضح حيلة مايكل جاكسون لـ "اصطياد الأطفال" |  2019-02-26 11:40:23 المكسرات والخصوبة.. دراسة تكشف الأثر الحقيقي |  2019-02-26 11:23:56 تأجيل الحراك البحري الـ25 شمال غزة بسبب الأحوال الجوية |  2019-02-26 10:42:47 اصدار أحكام بتهم الشروع بالخطف وهتك العرض وتعاطي المخدرات في الخليل |  2019-02-26 10:37:57 اليكم أخر تفاصيل المنخفض الجوي المتوقع ان يبدأ الليلة |  2019-02-26 10:30:35 ضبط مسدس وذخيرة في يافا واعتقال شاب 20 عاما |  2019-02-26 10:28:08 نتنياهو: فرصة تحقيق السلام متاحة اذا اراد زعيم فلسطيني ذلك |  2019-02-26 09:50:38 إدانة ثالث أكبر مسؤول في الفاتيكان بالاعتداء جنسيا على أطفال |  2019-02-26 09:37:22 بعد تهديد الوزارة بتقليصه - مظاهرة للمرشدات والمرشدين العاملين في مشروع קרב كاريف بالمدارس |  2019-02-26 09:10:27 الاوقاف - مصلى باب الرحمة مفتوح ولاصحة لما أشيع عن اغلاقه |  2019-02-26 09:27:36 مصرع 18 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

لقاء الخميسي تتألق بالفيروزي في أحدث جلسة تصوير



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خضعت الفنانة المصرية لقاء الخميسي لجلسة تصوير جديدة مع محمود عبدالناصر.



لقاء تألقت بفستان فيروزي يبرز جمالها الأخاذ بسيط يكشف عن كتفيها، بينما ظهرت في عدد من الوضعيات التي عكست دلع وأناقة، كما كشف الفستان عن رشاقة جسدها.


لقاء ظهرت باللوك الجديد الذي اختارته مؤخرا وهو الشعر القصير، وبدت أقرب للرجال بشعرها، ولكن منحها الفستان أنوثة لا جدال فيها.


جمهور الفنانة المصرية أمطرها بعدد كبير من التعليقات التي تغزلت فيها عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، وأشاد الفانز باللون الفيروزي قائلين إنه يليق بها.


وتشارك الفنانة لقاء الخميسى فى مسلسل “أبواب الشك” من تأليف محمد ناير، إخراج أحمد سمير فرج، ومن بطولة خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسنى، جيهان خليل، تامر شلتوت، ميار الغيطى، عبد الرحمن أبو زهرة، محمد إبراهيم يسرى، حنان سليمان، عبير منير وآخرين.


لقاء احتفلت مؤخرا بعيد ميلاد زوجها محمد عبدالمنصف، ووجهت له رسالة قالت فيها: «كل عام وأنت حبيبي كل عام وأنت بخير، ربنا يخليك لي ولأولادك ويحفظك ويحقق أحلامك يا سندنا وعزوتنا».




كلمات متعلقة

لقاء, الخميسي, تتألق, بالفيروزي, في, أحدث, جلسة, تصوير,

تابعونــا

نانسي عجرم تهنئ رامي مالك بعد فوزه بالأوسكار نانسي عجرم تهنئ رامي مالك بعد فوزه بالأوسكار 2019-02-26 | 12:50:23

هنأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الممثل الأميركي من أصول مصرية رامي مالك بعد...

قبيل خسارتها.. نادين لبكي تبعث برسالة من داخل الأوسكار قبيل خسارتها.. نادين لبكي تبعث برسالة من داخل الأوسكار 2019-02-26 | 10:15:44

وجهت المخرجة اللبنانية، نادين لبكي، رسالة إلى جمهورها ومتابعيها عبر موقع...

كسر في قدم محمد حماقي والفنان يخضع لجراحة.. صورة كسر في قدم محمد حماقي والفنان يخضع لجراحة.. صورة 2019-02-26 | 08:29:23

تعرض الفنان المصري محمد حماقي لإصابة في قدمه أثناء إحدى مباريات كرة القدم مع عدد...

شاهدوا ما هي مواصفات عريس نجوى كرم! شاهدوا ما هي مواصفات عريس نجوى كرم! 2019-02-25 | 20:50:57

كشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، مواصفات فتى أحلامها الشروط التي يجب أن تتوفر به...

ما هي مواصفات عريس نجوى كرم ! ؟ ما هي مواصفات عريس نجوى كرم ! ؟ 2019-02-25 | 15:50:16

كشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، مواصفات فتى أحلامها الشروط التي يجب أن تتوفر به...

رامي عياش يخطف المليون لفيديو كليب أغنيته "قصة حب" رامي عياش يخطف المليون لفيديو كليب أغنيته "قصة حب" 2019-02-25 | 14:50:43

بعد أربعة أيام فقط، حصد الفنان اللبناني رامي عياش مليون مشاهدة لفيديو كليب أغنيته...

ابنة نانسي عجرم تتدرب على رقص الـ«زومبا» ابنة نانسي عجرم تتدرب على رقص الـ«زومبا» 2019-02-25 | 14:15:57

تخضع «ميلا» الابنة الكبرى للنجمة اللبنانية نانسي عجرم لدورة تدريبية في رقص الـ...

أحلام تعلّق على تعيين ريما بنت بندر سفيرة بأميركا أحلام تعلّق على تعيين ريما بنت بندر سفيرة بأميركا 2019-02-25 | 13:15:52

أعربت الفنّانة أحلام عن سعادتها وفخرها البالغين بعدما أصدر العاهل السعودي الملك...

تامر حسني يؤدي العمرة مع شقيقه.. صور تامر حسني يؤدي العمرة مع شقيقه.. صور 2019-02-25 | 12:00:46

سافر الفنان المصري تامر حسني مؤخرا إلى المملكة العربية السعودية، لإحياء حفل...

راندا البحيري: لا يوجد حب ولا أفكر في الزواج مرة أخرى راندا البحيري: لا يوجد حب ولا أفكر في الزواج مرة أخرى 2019-02-25 | 10:15:33

قالت الفنانة المصرية راندا البحيري إنها تحضر حاليا لفيلمين جديدين، تعود من...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عميل سري مشتبهين تجارة سلاح مخدرات طمرة نحف الناعورة ام الفحم عسفيا نحف الجش وجسر الزرقاءشكوك بيكتيريا ليستيريا شوبرسال حمص منتوج 1 كغم منتج طحينة الشركة حريق كبير فرع بنك مركنتيل قرية دبورية اضرار جسيمة دون اصابات فجر اليوم فحص امكانية اقامة محطة اطفاء مؤقته في طمرة مدينة سلطة الاطفاء بلدية طمرة مباراة منتخب ايطاليا اسرائيل الاف المشجعين العرب شاهدوا لقاء مباراة عماد نجار مرع تشييع جثمان عرابة عامل ورشة بناء جدار انهيار جنازة المطران مدرسة ثانوية الناصرة تخريج الفوج ال 56 كيبوتس يفعات احتفال تحتفل مؤنس دبور هدف جراسهوبرز السويسري اجمل هدف في لدوري للعا 2015 ايهاب ابو لبن اللد مصرع مقتل اطلاق نار اصابة شاب اخر مستشفى شرطة التحقيق عبلين . دبورية حرق اطارات 16 اصابة حادث طرق سيارتين باقة الغربية شارع 6 تصادم يارا شمعور رئيسة تحرير مجلة ليلك تلتقي سميرة سعيد المغرب مهرجان الموسيقى 4 قتلى حادث علي حليحل احمد رافع عواوده دارين تالحج الريحيانية عين الاسد عبد الله سهام سعيد عيد الاسد الجش كفر كنا طرق احمد غليون ام الفحم وفاة غرق تشييع جثمان مقبرة الجبارين حي هرتسوغ حكومة وحدة الصهيوني تقارب تشكيل ايمن عودة رئيس المعارضة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com