تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-26 12:50:25 "واتساب" تتخذ إجراءات جديدة لحماية الخصوصية عبر آيفون |  2019-02-26 12:22:04 السجن 11 عاما على الوزير الاسبق سيغيف بتهمة التجسس |  2019-02-26 11:54:56 الطالبة ندين سلامة من الكليّة الأرثوذكسيّة في حيفا تفوز بالمرتبة الثّـّانية في أولمبيادة البيوتكنولوجيا القطريّة |  2019-02-26 11:41:57 نتنياهو يلتقى بوتين مساء اليوم |  2019-02-26 11:40:33 محقق أميركي يفضح حيلة مايكل جاكسون لـ "اصطياد الأطفال" |  2019-02-26 11:40:23 المكسرات والخصوبة.. دراسة تكشف الأثر الحقيقي |  2019-02-26 11:23:56 تأجيل الحراك البحري الـ25 شمال غزة بسبب الأحوال الجوية |  2019-02-26 10:42:47 اصدار أحكام بتهم الشروع بالخطف وهتك العرض وتعاطي المخدرات في الخليل |  2019-02-26 10:37:57 اليكم أخر تفاصيل المنخفض الجوي المتوقع ان يبدأ الليلة |  2019-02-26 10:30:35 ضبط مسدس وذخيرة في يافا واعتقال شاب 20 عاما |  2019-02-26 10:28:08 نتنياهو: فرصة تحقيق السلام متاحة اذا اراد زعيم فلسطيني ذلك |  2019-02-26 09:50:38 إدانة ثالث أكبر مسؤول في الفاتيكان بالاعتداء جنسيا على أطفال |  2019-02-26 09:37:22 بعد تهديد الوزارة بتقليصه - مظاهرة للمرشدات والمرشدين العاملين في مشروع קרב كاريف بالمدارس |  2019-02-26 09:10:27 الاوقاف - مصلى باب الرحمة مفتوح ولاصحة لما أشيع عن اغلاقه |  2019-02-26 09:27:36 مصرع 18 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مدرب ليفربول يعترف بشأن صلاح.. ويلمح لمن حوله



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد فشل ليفربول الإنجليزي في حصد النقاط الثلاث من مانشستر يونايتد في قمة مباريات المرحلة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد، اعترف المدرب الألماني يورغن كلوب أن هدّاف الفريق محمد صلاح بحاجة إلى مساعدة من زملائه في ليفربول.



وعانى صلاح بشكل كبير في مواجهة "أولد ترافورد" التي انتهت بلا أهداف، واضطر كلوب إلى استبداله في الدقيقة 79 ليحل مكانة البلجيكي ديفوك أوريغي.


ولم يسجل صلاح (26 عاما) في 8 مباريات مع ليفربول ضد مانشستر سيتي وتوتنهام ومانشستر يونايتد وتشلسي، وله هدف وحيد ضد أرسنال من نقطة الجزاء.


إلا أن صلاح لا يزال يتشارك قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 17 هدفا بالتساوي مع هداف السيتي الأرجينتيني سيرجيو أغويرو.


واعترف كلوب في تصريحات نقلها موقع "توك سبورت"، أن النجم المصري، هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في أفريقيا للموسمين الماضيين، بحاجة إلى المزيد من المساعدة من زملائه في الفريق لإحداث تغيير في المباريات.


وتأتي تصريحات كلوب في وقت تعرض مهاجم ليفربول السنغالي ساديو ماني، لانتقادات تتهمه بالأنانية وعدم التمرير لزملائه وإضاعة فرص محققة للتسجيل، وحدث ذلك في مواجهة اليونايتد وقبل ذلك أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.



وقال كلوب: " منذ شهرين لعبنا ضد بورنموث وكان (صلاح) نجما في السماء."


وأضاف: " الأمر يتعلق بطريقة استثماره، ومركزه في اللعب، وكيف نغير مكانه وكل هذه الأمور. في مواجهة يونايتد قام ليندلوف وشو بعمل جيد جدا." في إشارة إلى مدافعي مانشستر يونايتد الذين فرضا رقابة لصيقة على صلاح.




واعترف النجم المصري بنفسه أن الأمور في هذا الموسم أصعب من الموسم الماضي، بحكم الرقابة التي يفرضها لاعبو الخصوم عليه بعد الأرقام المذهلة التي حققها الموسم الماضي.


ويتصدر ليفربول حاليا ترتيب البريميرليغ برصيد 66 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني.


ومع تبقي 11 مباراة، تتزايد الضغوط على ليفربول الذي لم يحقق بطولة الدوري منذ عام 1990، بحكم تفريطه في فارق النقاط الذي وصل إلى 7  مع أقرب منافسيه قبل أن يتقلص إلى نقطة واحدة.


ويستضيف ليفربول في الآنفيلد غدا الأربعاء فريق واتفورد في المرحلة 28 من الدوري، في حين يحل وست هام يونايتد ضيفا على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد.




كلمات متعلقة

مدرب, ليفربول, يعترف, بشأن, صلاح.., ويلمح, لمن, حوله,

تابعونــا

فينيسيوس : لا نخشى ميسي في الكلاسيكو فينيسيوس : لا نخشى ميسي في الكلاسيكو 2019-02-26 | 12:50:48

أكد اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم،...

بنزيمة: أنا ألعب "كرة قدم حقيقية" بعد رحيل رونالدو بنزيمة: أنا ألعب "كرة قدم حقيقية" بعد رحيل رونالدو 2019-02-26 | 10:15:42

أعرب النجم الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد الإسباني، عن سعادته بعد أن أصبح...

تشلسي يعاقب حارسه كيبا بعد "فضيحة النهائي" تشلسي يعاقب حارسه كيبا بعد "فضيحة النهائي" 2019-02-26 | 08:20:51

عاقب نادي تشلسي الإنجليزي، حارس مرماه الإسباني كيبا أريزابالاغا بعد الحادثة التي...

سيميوني وأليجري يخضعان لتحقيقات يويفا سيميوني وأليجري يخضعان لتحقيقات يويفا 2019-02-25 | 22:28:04

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فتح تحقيقات حول التجاوزات التي وقعت في...

أسلحة ريال مدريد تضع سولاري في وجه مدفع الكلاسيكو أسلحة ريال مدريد تضع سولاري في وجه مدفع الكلاسيكو 2019-02-25 | 19:20:32

يبحث الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، عن أي درع يدافع به عن...

مشاعر متناقضة لمورينيو بعد واقعة كيبا مشاعر متناقضة لمورينيو بعد واقعة كيبا 2019-02-25 | 15:50:32

قال جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، إنه شعر بالحزن الشديد،...

فينيسيوس يكشف الوجه السيئ لبيل فينيسيوس يكشف الوجه السيئ لبيل 2019-02-25 | 14:50:12

قارن تقرير صحفي إسباني بين نجمي ريال مدريد، الويلزي جاريث بيل، والبرازيلي...

مانشيني: رونالدو لا يقدم ما اعتاد عليه في التشامبيونزليج مانشيني: رونالدو لا يقدم ما اعتاد عليه في التشامبيونزليج 2019-02-25 | 14:15:22

أكد روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، قدرة يوفنتوس على عبور موقعة...

"بكاء" صلاح في "أولد ترافورد".. كيف حدث المشهد الصادم؟ "بكاء" صلاح في "أولد ترافورد".. كيف حدث المشهد الصادم؟ 2019-02-25 | 13:15:36

عندما طلب مدرب فريق ليفربول استبدال محمد صلاح في الدقيقة 79 من المباراة أمام...

والد نيمار يوضح "قصة ميسي".. ويحسم الشائعة والد نيمار يوضح "قصة ميسي".. ويحسم الشائعة 2019-02-25 | 12:00:52

نفى والد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في تصريحات صحفية، أن يكون نجم برشلونة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اسم محمد الاكثر شيوعا بين الاولاد البلاد الاطفال اسرائيل مريم البنات اختفاء الشابة دموعه مقاطعه من بئر السبع الشرطة تبحث عنها الطيبة اطلاق نار اصابة حرجة بالغة خطيرة شرطة مدينة اسعاف مجهولون احمد عمر عازم مصرع شاب مصرع طفل رضيع غرقا غرق توفى وفاة حمام منزل بيت شفاعمرو مدينة محمد سواعد رضيع متيرنا بضاعة فاسدة لم تسوق وزارة الصحة مصرع شاب حادث طرق مروع كريات اتا اسعاف شرطة منطقة حيفا سيارة عبلين احمد الشيخ احمد مستشفيات البلاد رفع درجة التأهب حالة طوارئ الاوضاع الامنية امين شعبان اللد مصرع تشييع جثمان المرحوم قتل تل ابيب سائق اجرة مفيد مرعي فرز اصوات انتخاب رئيسا لمجلس حرفيش المحلي المرشح 4 قتلى حوادث الطرق اليوم الثلاثاء مصرع شوارع البلاد شابين الهزيل مدينة رهط مشتبه شاب من قرية الجش ترويج مخدرات حث قاصرين استخدام مدرسة يهودية الشمال اعتقال اتهام كفر قاسم مصرع حكمت عامر اطلاق نار محل تجاري بعد اسبوعين من مقتل شقيقه وابنهقاعة مسجد اسكندر ام الفحم قاعة اعتداء اثم تكسير تحطيم تخريب الشرطة تحقيق حريق اطارات جولس المنطقة الصناعية اطفاء اخماد نيران رهط مفقود البحث الشرطة عنه اسماعيل الافينش
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com