المكسرات, والخصوبة.., دراسة, تكشف, الأثر, الحقيقي,

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يعاني كثير ممن يمارسون التمارين الرياضية من الشعور بالغثيان أحيانا أو الدوخة...
يؤكد الأطباء وأخصائيو التغذية على ضرورة تناول ما لا يقل عن 400 غرام من الفواكه...
تبين بأن الحياة اليومية للوالدين وطريقة عيشهم مع بعضهما البعض تؤثر على الصحة...
إن كنت تعاني مزاجاً سيئاً وتحرص على إخفاء أعراضه عن محيطك، فاحذر ربما تعاني مرضاً...
يدعي علماء أن النبات الذي ينمو في براري كاليفورنيا قد يحمل سر علاج مرض...
حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من خطورة محتملة لنقل بلازما دم الشباب لإطالة...
توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن النوم لسبع ساعات على الأقل كل ليلة، يمكن أن يقلل من...
ربطت دراسة أميركية جديدة بين إتباع نظام غذائي يتضمن كميات كبيرة من الحبوب الكاملة...
بالرغم من تحذير الأطباء وأخصائيي التغذية من الإفراط في تناول السكر، فإنه يحتوي...
توصلت دراسة جديدة إلى أن اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من الحبوب الكاملة...