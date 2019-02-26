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المكسرات والخصوبة.. دراسة تكشف الأثر الحقيقي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت دراسة طبية حديثة في الولايات المتحدة، أن التناول الدوري للمكسرات بمختلف أشكالها، يعود بمنافع جمة على خصوبة الرجال من خلال رفع عدد الحيوانات المنوية.



وأوردت مجلة "أميركان جورنال أوف كلينيكال نيوترشن"، الثلاثاء، أن الدراسة اعتمدت على عينة من 98 رجلا في حالة صحية جيدة وفي أعمار تتراوح بين 18 و35.


وضمت العينة رجالا يواظبون على أكل المكسرات وآخرين لا يفعلون ذلك، ولم يسبق لأي مشارك في الدراسة أن عانى مشكلة في الخصوبة.


وأثناء الخضوع للتجربة، تناول كل مشارك قرابة نصف كوب من المكسرات كل يوم (لوز وجوز وبندق)، وبعد أربعة عشر أسبوعا، ظهرت نتائج مبهرة.


وخلصت الدراسة إلى أن الأثر الحقيقي على من تناولوا المكسرات لم يقتصر فقط على ارتفاع عدد الحيوانات المنوية على نحو ملحوظ، بل تجاوز ذلك إلى نشاط الحيوانات المنوية وبنيتها وحركتها ووحدات الحمض النووي.


وفي دراسة سابقة لمدرسة "هارفارد تي إتش تشان" للصحة العامة في بوسطن بالولايات المتحدة، وجد باحثون أن من يأكل ما يقارب 31 غراما من المكسرات على مدار خمسة أيام في الأسبوع، يساعد في تخفيض نسبة الإصابة بـالأمراض القلبية الوعائية القاتلة.


كما أنه يقلص من احتمالات الوفاة بسببها أو تطور حالتها بمعدل 34 و17 في المئة على التوالي مقارنة بأولئك الذين لا يداومون على هذه العادة.


ومن بين المكسرات، أكدت الدراسة أن الجوز هو الأفضل بين المكسرات لصحة القلب، حيث يعزز التحكم في معدل السكر بالدم والضغط وحرق الدهون ويعالج الالتهابات، كما أنه يدعم عمل الأوعية الدموية.




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