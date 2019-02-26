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تأجيل الحراك البحري الـ25 شمال غزة بسبب الأحوال الجوية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار والهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل الحراك البحري الـ 25 والذي كان مُقرراً اليوم، إلى موعد آخر، بسبب الظروف الجوية.



وقالت الهيئة في تصريح مُقتضب، أنه "نظراً للظروف الجوية المتوقعة لهذا اليوم، تقرر تأجل الحراك البحري الـ25 إلى موعد آخر سنعلمكم به لاحقاً".


وكان من المقرر أن ينطلق بعد عصر اليوم، الحراك البحري الـ25 إلى شاطئ بحر بيت لاهيا قرب موقع "زكيم" العسكري شمال قطاع غزة، والذي دعت إليه الهيئة أمس الاثنين خلال مؤتمر صُحفي عُقد في ميناء غزة.




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