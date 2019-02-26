اليكم, أخر, تفاصيل, المنخفض, الجوي, المتوقع, ان, يبدأ, الليلة,

افادت دائرة الأرصاد الجوية بأن البلاد ستتأثر يوم غدٍ الأربعاء بمنخفض جوي عميق يتمركز شمال سوريا مصحوب بكتلة هوائية باردة جداً من اصل قطبي، ما يؤدي الى انخفاض ملموس على درجات الحرارة، حيث تسود أجواء باردة جدا، وغائمة، وماطرة، وعاصفة على معظم مناطق فلسطين.

وتكون الأمطار غزيرة ومصحبة بعواصف رعدية وتساقط للبرد، ما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية، قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 80 كم/ الساعة.وأوضحت الدائرة في بيان، صدر عنها اليوم الثلاثاء، أنها ستتواصل مع الجهات المعنية والمواطنين من خلال النشرات الجوية المفصلة خلال المنخفض الجوي.فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي حوالي 60 ساعة، حيث تبقى فرصة تساقط أمطار خفيفة متفرقة حتى ساعات مساء يوم الجمعة، وفي ساعات الليل ينحسر المنخفض الجوي وتميل الاجواء الى الاستقرار.وأهابت الدائرة بالمواطنين أخذ الحيطة، والحذر، وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة، وأماكن تشكل السيول.وكذلك الاستماع الى الارشادات والتوجيهات التي تصدرها الجهات المختصة، وخاصة الشرطة خلال فترة المنخفض، من أجل الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.