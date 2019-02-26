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ضبط مسدس وذخيرة في يافا واعتقال شاب 20 عاما



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: شرطيون سريون قاموا بضبط مسدس وذخيرة مجهزة للاستخدام ، بعد ان تم اخفاؤها في منزل في جادة (بن تسفي) بمدبنة يافا  , ووفق الشبهات كانت معده للبيع بشكل غير قانوني.


كما وتم القبض على مشتبه من يافا يبلغ من العمر 20 عاما والتحقيق ما زال مستمرا .






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