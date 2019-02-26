ضبط, مسدس, وذخيرة, في, يافا, واعتقال, شاب, 20, عاما,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: شرطيون سريون قاموا بضبط مسدس وذخيرة مجهزة للاستخدام ، بعد ان تم اخفاؤها في منزل في جادة (بن تسفي) بمدبنة يافا , ووفق الشبهات كانت معده للبيع بشكل غير قانوني.

كما وتم القبض على مشتبه من يافا يبلغ من العمر 20 عاما والتحقيق ما زال مستمرا .