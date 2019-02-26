تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-26 12:50:25 "واتساب" تتخذ إجراءات جديدة لحماية الخصوصية عبر آيفون |  2019-02-26 12:22:04 السجن 11 عاما على الوزير الاسبق سيغيف بتهمة التجسس |  2019-02-26 11:54:56 الطالبة ندين سلامة من الكليّة الأرثوذكسيّة في حيفا تفوز بالمرتبة الثّـّانية في أولمبيادة البيوتكنولوجيا القطريّة |  2019-02-26 11:41:57 نتنياهو يلتقى بوتين مساء اليوم |  2019-02-26 11:40:33 محقق أميركي يفضح حيلة مايكل جاكسون لـ "اصطياد الأطفال" |  2019-02-26 11:40:23 المكسرات والخصوبة.. دراسة تكشف الأثر الحقيقي |  2019-02-26 11:23:56 تأجيل الحراك البحري الـ25 شمال غزة بسبب الأحوال الجوية |  2019-02-26 10:42:47 اصدار أحكام بتهم الشروع بالخطف وهتك العرض وتعاطي المخدرات في الخليل |  2019-02-26 10:37:57 اليكم أخر تفاصيل المنخفض الجوي المتوقع ان يبدأ الليلة |  2019-02-26 10:30:35 ضبط مسدس وذخيرة في يافا واعتقال شاب 20 عاما |  2019-02-26 10:28:08 نتنياهو: فرصة تحقيق السلام متاحة اذا اراد زعيم فلسطيني ذلك |  2019-02-26 09:50:38 إدانة ثالث أكبر مسؤول في الفاتيكان بالاعتداء جنسيا على أطفال |  2019-02-26 09:37:22 بعد تهديد الوزارة بتقليصه - مظاهرة للمرشدات والمرشدين العاملين في مشروع קרב كاريف بالمدارس |  2019-02-26 09:10:27 الاوقاف - مصلى باب الرحمة مفتوح ولاصحة لما أشيع عن اغلاقه |  2019-02-26 09:27:36 مصرع 18 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نتنياهو: فرصة تحقيق السلام متاحة اذا اراد زعيم فلسطيني ذلك



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



ذكر الليلة الماضية ان رئيس الوزراء الاسرائيلي نتانياهو اكد خلال محادثات مغلقة انه بالامكان التوصل الى السلام بمجرد لقائه زعيما فلسطينيا يرغب في السلام او يكتفي بالإعلان عن ذلك.


 جاء موقف نتنياهو هذا تمهيدا لنشر الولايات المتحدة خطتها للسلام علما بان مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنير اعلن امس ان هذه الخطة مفصلة جدا وهي تركز على ترسيم الحدود وحل قضايا الوضع النهائي.

وذكر ان رئيس الوزراء اصدر تعليماته الى وزراء حزب الليكود ونوابه بالتزام جانب الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام حول خطة السلام الامريكية. وفي أعقاب هذا الايعاز الغيت بعض المقابلات لوسائل الإعلام.




كلمات متعلقة

نتنياهو:, فرصة, تحقيق, السلام, متاحة, اذا, اراد, زعيم, فلسطيني, ذلك,

تابعونــا

السجن 11 عاما على الوزير الاسبق سيغيف بتهمة التجسس السجن 11 عاما على الوزير الاسبق سيغيف بتهمة التجسس 2019-02-26 | 12:22:04

فرضت المحكمة المركزية في القدس ظهر اليوم الثلاثاء وفي اطار صفقة ادعاء عقوبة...

الطالبة ندين سلامة من الكليّة الأرثوذكسيّة في حيفا تفوز بالمرتبة الثّـّانية في أولمبيادة البيوتكنولوجيا القطريّة الطالبة ندين سلامة من الكليّة الأرثوذكسيّة في حيفا تفوز بالمرتبة الثّـّانية في أولمبيادة البيوتكنولوجيا القطريّة 2019-02-26 | 11:54:56

فازت الطّالبة ندين إيناس سلامة من الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة في حيفا بالمرتبة...

نتنياهو يلتقى بوتين مساء اليوم نتنياهو يلتقى بوتين مساء اليوم 2019-02-26 | 11:41:57

يتوجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى موسكو مساء اليوم للقاء الرئيس...

ثلاثة طلاب من "علم الحاسوب" في جامعة بير زيت يبتكرون نظامًا يكشف كسور العظام بصور الأشعة المحوسبة ثلاثة طلاب من "علم الحاسوب" في جامعة بير زيت يبتكرون نظامًا يكشف كسور العظام بصور الأشعة المحوسبة 2019-02-26 | 11:33:59

ابتكر ثلاثة طلاب من دائرة علم الحاسوب بجامعة بيرزيت، وهم: رامي سلمان، وأحمد...

تأجيل الحراك البحري الـ25 شمال غزة بسبب الأحوال الجوية تأجيل الحراك البحري الـ25 شمال غزة بسبب الأحوال الجوية 2019-02-26 | 11:23:56

أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار والهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة،...

اصدار أحكام بتهم الشروع بالخطف وهتك العرض وتعاطي المخدرات في الخليل اصدار أحكام بتهم الشروع بالخطف وهتك العرض وتعاطي المخدرات في الخليل 2019-02-26 | 10:42:47

أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل هيئة القاضي ياسمين جراد حكماَ...

اليكم أخر تفاصيل المنخفض الجوي المتوقع ان يبدأ الليلة اليكم أخر تفاصيل المنخفض الجوي المتوقع ان يبدأ الليلة 2019-02-26 | 10:37:57

افادت دائرة الأرصاد الجوية بأن البلاد ستتأثر يوم غدٍ الأربعاء بمنخفض جوي عميق...

ضبط مسدس وذخيرة في يافا واعتقال شاب 20 عاما ضبط مسدس وذخيرة في يافا واعتقال شاب 20 عاما 2019-02-26 | 10:30:35

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: شرطيون سريون قاموا...

بعد تهديد الوزارة بتقليصه - مظاهرة للمرشدات والمرشدين العاملين في مشروع קרב كاريف بالمدارس بعد تهديد الوزارة بتقليصه - مظاهرة للمرشدات والمرشدين العاملين في مشروع קרב كاريف بالمدارس 2019-02-26 | 09:37:22

شارك اليوم اكثر من الف مرشدة ومرشد من العاملين في مشروع (كاريف) وذلك امام مكاتب...

الاوقاف - مصلى باب الرحمة مفتوح ولاصحة لما أشيع عن اغلاقه الاوقاف - مصلى باب الرحمة مفتوح ولاصحة لما أشيع عن اغلاقه 2019-02-26 | 09:10:27

نفى مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الاوقاف الإسلامية بالقدس فراس الدبس ،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids قطار العودة بيت لحم انطلاق حيفا القدس مهجرين نكبة فلسطينية جامعة بير زيت تخريج فوج جديد من طلابها اجواء احتفالية طلاب ادارة الشيخ رائد صلاح الاسلامية الشق الشمالي رئيس متضامنة رضيعة يحتصن نايا يامن مصالحة مصرع شاب خالد سامي اغبارية حبيطي واصابة اخر باطلاق نار ام الفحم مساء اليوم حادث شرطة اسعاف طعن شابين بالغة الخطورة قلنسوة اصابة شرطة شجار جنائية اسعاف الرينة اعتداء اعتقال شابة ارهاب فيسوك تأييد شابة طرعان تحتفل اضاءة شجرة الميلاد احتفال قرية مشاركة واسعة طمرة محل بطاقات يانصيب سرقة مبلغ مال اغراض ممتلكات شرطة تحقيق رضيع طفل بئر المسكور اصابة بالغة مستشفى رمبام حيفا الشرطة اسعاف عملية دهس اصابات اصابة يهود المحطة المركزية القدس اطلاق نار السائق المنفذ المشتبه ثانوية الجليل شنلر الناصرة احتفال تخريج الفوج 64 طلابها وسط مشاركة واسعة محل خردة هائل نيران ام الفحم خطر اطفاء طواقم 6 النار سيارات قديمة تجارة حيازة مخدرات كوكائين من كولومبيا لوائح اتهام 30 شخصا الجنوب بئر السبع فسوطة تستعد استعدادات عيد الميلاد المجيد قرية اضاءة العيد ساحة الكنيسة الناصرة دوار شهاب الدين تواجد مكيف للشرطة تظاهرة رفع شعارات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com