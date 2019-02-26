نتنياهو:, فرصة, تحقيق, السلام, متاحة, اذا, اراد, زعيم, فلسطيني, ذلك,

ذكر الليلة الماضية ان رئيس الوزراء الاسرائيلي نتانياهو اكد خلال محادثات مغلقة انه بالامكان التوصل الى السلام بمجرد لقائه زعيما فلسطينيا يرغب في السلام او يكتفي بالإعلان عن ذلك.

جاء موقف نتنياهو هذا تمهيدا لنشر الولايات المتحدة خطتها للسلام علما بان مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنير اعلن امس ان هذه الخطة مفصلة جدا وهي تركز على ترسيم الحدود وحل قضايا الوضع النهائي.وذكر ان رئيس الوزراء اصدر تعليماته الى وزراء حزب الليكود ونوابه بالتزام جانب الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام حول خطة السلام الامريكية. وفي أعقاب هذا الايعاز الغيت بعض المقابلات لوسائل الإعلام.