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قبيل خسارتها.. نادين لبكي تبعث برسالة من داخل الأوسكار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجهت المخرجة اللبنانية، نادين لبكي، رسالة إلى جمهورها ومتابعيها عبر موقع إنستغرام، قبيل الإعلان الرسمي عن الفائزين بجوائز الأوسكار لعام 2019.



ونشرت لبكي صورة رفقة زوجها، خالد مزنر، من داخل القاعة التي نظم فيها حفل الأوسكار، وأتبعتها برسالة مكتوبة جاء فيها: "سواء فزنا أو خسرنا، لقد حظينا بقلوبكم! نحبك يا لبنان!". 


وخاطبت المخرجة العربية جمهورها قبل الإعلان عن فوز فيلم "Roma" بجائزة "أفضل فيلم أجنبي"، الفئة التي ترشح عنها فيلم لبكي الأخير، "كفر ناحوم".


وفاز "كفر ناحوم" سابقا بجائزة لجنة التحكيم فى مهرجان كان السينمائي الدولي، وجائزة الجمهور فى مهرجان ملبورن بأستراليا، وغيرهما من الجوائز الدولية، علاوة على تصدره شبابيك التذاكر في لبنان ودول عربية أخرى.




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