تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-26 12:50:25 "واتساب" تتخذ إجراءات جديدة لحماية الخصوصية عبر آيفون |  2019-02-26 12:22:04 السجن 11 عاما على الوزير الاسبق سيغيف بتهمة التجسس |  2019-02-26 11:54:56 الطالبة ندين سلامة من الكليّة الأرثوذكسيّة في حيفا تفوز بالمرتبة الثّـّانية في أولمبيادة البيوتكنولوجيا القطريّة |  2019-02-26 11:41:57 نتنياهو يلتقى بوتين مساء اليوم |  2019-02-26 11:40:33 محقق أميركي يفضح حيلة مايكل جاكسون لـ "اصطياد الأطفال" |  2019-02-26 11:40:23 المكسرات والخصوبة.. دراسة تكشف الأثر الحقيقي |  2019-02-26 11:23:56 تأجيل الحراك البحري الـ25 شمال غزة بسبب الأحوال الجوية |  2019-02-26 10:42:47 اصدار أحكام بتهم الشروع بالخطف وهتك العرض وتعاطي المخدرات في الخليل |  2019-02-26 10:37:57 اليكم أخر تفاصيل المنخفض الجوي المتوقع ان يبدأ الليلة |  2019-02-26 10:30:35 ضبط مسدس وذخيرة في يافا واعتقال شاب 20 عاما |  2019-02-26 10:28:08 نتنياهو: فرصة تحقيق السلام متاحة اذا اراد زعيم فلسطيني ذلك |  2019-02-26 09:50:38 إدانة ثالث أكبر مسؤول في الفاتيكان بالاعتداء جنسيا على أطفال |  2019-02-26 09:37:22 بعد تهديد الوزارة بتقليصه - مظاهرة للمرشدات والمرشدين العاملين في مشروع קרב كاريف بالمدارس |  2019-02-26 09:10:27 الاوقاف - مصلى باب الرحمة مفتوح ولاصحة لما أشيع عن اغلاقه |  2019-02-26 09:27:36 مصرع 18 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

إدانة ثالث أكبر مسؤول في الفاتيكان بالاعتداء جنسيا على أطفال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت محكمة أسترالية أن الكاردينال جورج بيل، ثالث أكبر مسؤول في الفاتيكان، أدين بالاعتداء جنسيا على أطفال، ليصبح أرفع مسؤول في الكنيسة الكاثوليكية يدان بارتكاب مثل هذه الجرائم.



وقالت محكمة ملبورن، اليوم الثلاثاء، إن الكاردينال البالغ من العمر 77 عاما أدين بالاعتداء جنسيا على طفلين كانا عضوين في جوقة الإنشاد الديني في كاتدرائية ملبورن في أعوام التسعينات من القرن الماضي، وكان عمرهما آنذاك 12 و13 عاما.


وأوضحت المحكمة أن حكم الإدانة صدر في ديسمبر الماضي، لكن حظر النشر في هذه القضية لم يرفع سوى الثلاثاء.


ولم تقرر المحكمة بعد العقوبة التي ستنزلها بالكاردينال بعدما أدين بجريمة الاعتداء جنسيا على قاصرين، ومن المقرر أن تعقد جلسة جديدة غدا الأربعاء.


ونقلت وكالة "أ ف ب" عن محامي الدفاع عن الأسقف المدان أنهم يعتزمون استئناف حكم الإدانة.


وكان كبير أساقفة أستراليا دفع ببراءته من هذه التهم خلال محاكمة أولى انتهت في سبتمبر الماضي من دون أن تتوصل هيئة المحلفين إلى أي قرار، الأمر الذي استدعى إجراء محاكمة ثانية انتهت في 11 ديسمبر بإدانته.


وكان الكاردينال بيل أخذ إجازة من مهامه في الفاتيكان، لكي ينصرف للدفاع عن نفسه، لكنه لا يزال رسميا وزير اقتصاد الكرسي الرسولي، وهو ثالث أعلى منصب في دولة الفاتيكان.




كلمات متعلقة

إدانة, ثالث, أكبر, مسؤول, في, الفاتيكان, بالاعتداء, جنسيا, على, أطفال,

تابعونــا

وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف يعلن استقالته وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف يعلن استقالته 2019-02-26 | 05:40:28

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استقالته من منصبه، ، عبر صفحته على...

مصدر: الموساد يدعم حركة انفصالية ضد النظام السوداني مصدر: الموساد يدعم حركة انفصالية ضد النظام السوداني 2019-02-25 | 22:14:07

انفرد موقع "المركز السوداني للخدمات الصحفية" بنشر خبر مفاده أن جهاز الموساد...

سرايا القدس: لدينا صواريخ تدميرية تصل تل أبيب سرايا القدس: لدينا صواريخ تدميرية تصل تل أبيب 2019-02-25 | 15:50:01

أكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في...

بريطانيا تفرض الحظر التام على منظمة حزب الله بريطانيا تفرض الحظر التام على منظمة حزب الله 2019-02-25 | 15:50:45

اعلنت السلطات البريطانية اليوم حظر "حزب الله" وتصنيفه منظمة إرهابية بجناحيه...

الكرملين: بوتين وترامب لم يبحثا هاتفيا القمة الأمريكية الكورية الشمالية المرتقبة الكرملين: بوتين وترامب لم يبحثا هاتفيا القمة الأمريكية الكورية الشمالية المرتقبة 2019-02-25 | 14:50:26

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يتواصل هاتفيا مع نظيره...

غداً.. إطلاق الحراك البحري الـ25 بعنوان "غزة تنتفض على محاصريها" غداً.. إطلاق الحراك البحري الـ25 بعنوان "غزة تنتفض على محاصريها" 2019-02-25 | 14:15:34

أعلنت هيئة الحراك الوطني، يوم الاثنين، عن إطلاق الحراك البحري الخامس والعشرين...

بعد 66 عاما.. ترامب وكيم قد يعلنان الخبر التاريخي بعد 66 عاما.. ترامب وكيم قد يعلنان الخبر التاريخي 2019-02-25 | 10:45:50

نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي قوله،...

25 عاماً على مجزرة المسجد الإبراهيمي في الخليل 25 عاماً على مجزرة المسجد الإبراهيمي في الخليل 2019-02-25 | 09:52:28

يصادف، اليوم الاثنين، الذكرى الـ25 لمجزرة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، التي...

الأميرة ريما بنت بندر أول سفيرة بتاريخ السعودية الأميرة ريما بنت بندر أول سفيرة بتاريخ السعودية 2019-02-25 | 08:47:52

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، مرسوما يقضي بتعيين الأميرة ريما بنت بندر...

ابو مازن يلتقي السيسي في شرم الشيخ ابو مازن يلتقي السيسي في شرم الشيخ 2019-02-24 | 13:52:23

اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ظهر الاحد، في مدينة شرم الشيخ، مع نظيره رئيس...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids علي سلطي الناصرة الطالب فيراييتي يطلب منه تحقيق السلام سيول تغمر شوارع النقب الجنوب شاهدوا مياه الامطار الغزيرة طلاب ثانوية شعب عدم توفر مكيفات صفوف مظاهرة احتجاج ابطن طلاب مدارس حيفا شركة ايجيد تتوقف ايصال اهالي قرية جدل شجار شتائ طلاب سائق حافلة تخليص عامل سقط بئر 7 امتار العفولة عمق قائد شرطة اشدود اسلحة سمنري سكري سمنة بشارات مركز علاج أول البلاد الناصرة بشارةاعتقال قاصر بندقية ام الفحم 4 عبوات الشرطة مداهمة بيت بث مباشر دوري ابطال اوربا : برشلونةمدريدبث مباشر.دوري ابطال اورباالحد الادنى الاجور 5300 شيكل الحكومة بيرم كيال لاعب الموسم برايتون الانجليزي موسم افضل هدم منزل عائلة العكاري القدس اقتحام قوات كبيرة شرطة جيش شعفاط حادث طرق مروع ابو سنان قرية اصابة خطيرة شاب من المزرعة علق داخل السيارةالناصرة رجل علق تحت سيارة كراج المنطقة الصناعية محمود واكد خضر لوباني وفاة الشاب المأسوف على شبابه قرية رياضي كمال اجسام
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com