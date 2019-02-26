إدانة, ثالث, أكبر, مسؤول, في, الفاتيكان, بالاعتداء, جنسيا, على, أطفال,

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أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استقالته من منصبه، ، عبر صفحته على...
انفرد موقع "المركز السوداني للخدمات الصحفية" بنشر خبر مفاده أن جهاز الموساد...
أكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في...
اعلنت السلطات البريطانية اليوم حظر "حزب الله" وتصنيفه منظمة إرهابية بجناحيه...
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يتواصل هاتفيا مع نظيره...
أعلنت هيئة الحراك الوطني، يوم الاثنين، عن إطلاق الحراك البحري الخامس والعشرين...
نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي قوله،...
يصادف، اليوم الاثنين، الذكرى الـ25 لمجزرة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، التي...
أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، مرسوما يقضي بتعيين الأميرة ريما بنت بندر...
اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ظهر الاحد، في مدينة شرم الشيخ، مع نظيره رئيس...