كلمات متعلقةبنزيمة:, أنا, ألعب, "كرة, قدم, حقيقية", بعد, رحيل, رونالدو,
أكد اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم،...
بعد فشل ليفربول الإنجليزي في حصد النقاط الثلاث من مانشستر يونايتد في قمة مباريات...
عاقب نادي تشلسي الإنجليزي، حارس مرماه الإسباني كيبا أريزابالاغا بعد الحادثة التي...
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فتح تحقيقات حول التجاوزات التي وقعت في...
يبحث الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، عن أي درع يدافع به عن...
قال جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، إنه شعر بالحزن الشديد،...
قارن تقرير صحفي إسباني بين نجمي ريال مدريد، الويلزي جاريث بيل، والبرازيلي...
أكد روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، قدرة يوفنتوس على عبور موقعة...
عندما طلب مدرب فريق ليفربول استبدال محمد صلاح في الدقيقة 79 من المباراة أمام...
نفى والد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في تصريحات صحفية، أن يكون نجم برشلونة...