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خطوات بسيطة .. تمنحك تمارين رياضية دون إجهاد



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 يعاني كثير ممن يمارسون التمارين الرياضية من الشعور بالغثيان أحيانا أو الدوخة أحيانا أخرى، مع أنه من غير المألوف أن تصيبك مثل هذه النوبات خلال تأدية التمارين الرياضية.



من هنا ينصح الخبراء باتباع بعض الخطوات التي من شأنها أن تجنبك هذه النوبات من التعب، وفق ما ذكر موقع "ستاندرد ميديا" البريطاني، الاثنين.


شرب الماء


ينصح الخبراء بضرورة شرب الكثير من الماء خلال الفترة التي تسبق بدء التمرين. كما يوصون بارتشاف المياه بانتظام أثناء ممارسة الرياضة، لكن تجنب تناول جرعات كبيرة لأنها قد تؤدي إلى التقيؤ.


الأكل قبل التمرين


يجب عليك تناول وجبة تحتوي على الكربوهيدرات قبل بدء التمرين بـ90 دقيقة على الأقل، من أجل الحصول على طاقة لازمة تعينك على الأداء.


أما إن كنت مضطرا لتناول الطعام قبل التمرين مباشرة، فعليك بتناول وجبة خفيفة وصغيرة تكون سهلة الهضم.



 تناول بعض السكريات


إذا بدأت تشعر بالغثيان أثناء ممارسة التمارين الرياضية، فما عليك سوى تناول مشروب يحتوي على السكر. فهذا سيساعد على رفع نسبة السكر في الدم وتخفيف الشعور بالضعف.


ابدأ التمرين ببطء


إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تمارس فيها الرياضة بعد وقت طويل من التوقف، فعليك أن تبدأ ممارستها ببطء. ثم راقب نفسك إن كنت مرتاحا أم لا، وبعدها يمكن التسريع تدريجيا.




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