تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-26 09:37:22 بعد تهديد الوزارة بتقليصه - مظاهرة للمرشدات والمرشدين العاملين في مشروع קרב كاريف بالمدارس |  2019-02-26 09:10:27 الاوقاف - مصلى باب الرحمة مفتوح ولاصحة لما أشيع عن اغلاقه |  2019-02-26 09:27:36 مصرع 18 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |  2019-02-26 08:45:42 عرب المزاريب - ايمن محمد جبر في ذمة الله |  2019-02-26 08:36:21 نتنياهو يصدر أوامر بإعادة إغلاق باب الرحمة |  2019-02-26 08:23:34 اسبانيا - شاب يقطع أمه إربا ويأكل جثتها ! |  2019-02-26 08:15:20 أسراب الجراد تصل العقبة |  2019-02-26 05:40:08 اجواء باردة ومنخفض جوي مصحوب بامطار يبدأ الليلة |  2019-02-26 05:40:28 وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف يعلن استقالته |  2019-02-25 22:23:26 نمط حياة الوالدين قد يضر نفسياً بالأطفال |  2019-02-25 22:18:04 توقيف شاب من ام الفحم خلال محاولة تهريب 4230 بيضة للبلاد |  2019-02-25 22:15:19 افتتاح غرفه للموسيقى في مدرسه وادي العين الابتدائية سخنين أهداءً من مديره المدرسة وزوجها وفاءً لروح والديها |  2019-02-25 22:14:07 مصدر: الموساد يدعم حركة انفصالية ضد النظام السوداني |  2019-02-25 22:06:10 ميرتس يطالب بشطب اعضاء "عوتمسا يهوديت" الكهانية المتطرفة |  2019-02-25 20:56:14 برشلونة يحسم مصير بواتينج |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بعد تهديد الوزارة بتقليصه - مظاهرة للمرشدات والمرشدين العاملين في مشروع קרב كاريف بالمدارس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق
  • دخيل حامد: ندعم نضال المرشدات والمرشدين العاملين في مشروع קרב (كاريف)، ضد الاجراءات التعسفية لوزير المعارف نفتالي بينيت، والتي تهدد لقمة عيش قرابة 4000 مرشدة ومرشد.
شارك اليوم اكثر من الف مرشدة ومرشد من العاملين في مشروع (كاريف) وذلك امام مكاتب وزارة المعارف في مدينة تل ابيب وهنا من الجدير ذكره انه بوشر العمل بهذا المشروع اعتبارا من سنة 1990، ويهدف المشروع الى تقليص الفجوات بين الضواحي والمركز، ويشمل المشروع المراحل الابتدائية والاعدادية ورياض الاطفال، وهدفه كما ذكرت تقليص الفجوات وتوسيع دائرة المعرفة وتطوير المهارات للطلاب من الضواحي والمدن الفقيرة بهدف سد الفجوات مع مدن المركز والمدن القوية اقتصاديا واجتماعيا.



ويعطي هذا الدعم للطلاب بالاضافة لبرنامج التعليم الرسمي (العادي)، وتمويل مشروع (كاريف) يتوزع ما بين وزارة المعارف والسلطة المحلية والاهالي، بالاضافة للتبرعات التي يجمعها صندوق (كاريف)، ويقدم المشروع الخدمات لآلاف ابناء الشبيبة كما ذكرت آنفا، وتجيئ هذه المظاهرة احتجاجا على المناقصة الجديدة التي اعلنتها وزارة المعارف التي يرأسها الوزير اليميني (نفتالي بينيت)، والمناقصة الجديدة تمس بابناء الشبيبة وتمس وتضر بالمرشدات والمرشدين العاملين ضمن المشروع، والمناقصة الجديدة تضرب عرض الحائط بالاتفاقيات الموقعة المالية والهستدروت، والاتفاقية تضمن حقوق المرشدين دون ان يكونوا تحت رحمة الفائز بالعطاء لتشغيل المشروع، والمناقصة الجديدة من المفروض ان يباشر العمل بها من بداية 2019، وتشمل تقليصات واسعة بالساعات وهذا الأمر بالتالي سيؤدي الى إقالة عدد كبير من المرشدات والمرشدين، والمناقصة الجديدة تشمل عدة بنود التي تحرم المرشدين من الحصول على علاوات، وكل هذا الأمر يتعلق بالفائز الجديد للعرض، أي ان وضع عمل المرشدات والمرشدين يسير نحو المجهول.


وهنا لا بد من التنويه ان مشروع (كاريف)، يشمل معظم المدارس في المجتمع العربي والمجتمع اليهودي حيث الشرائح الضعيفة اجتماعيا واقتصاديا، وبموجب المناقصة الجديدة لسنة 2019، التي اعلنتها وزارة المعارف تم الغاء مشاركة الوزارة بشكل احادي الجانب بتكلفة عدد من الامور والمواضيع التي يشملها المشروع (الخطة).


الأمر الذي من شأنه قذف اعداد كبيرة من المرشدات والمرشدين لسوق البطالة، وسيمس التقليص بقرابة 300 ألف طفل وطالب من ابناء الشبيبة وبالأخص بالضواحي والمدن الفقيرة، ومن نافل القول التأكيد ان هذا يتناقض مع الاتفاقيات الموقعة بين الهستدروت والمالية حول ظروف تشغيل المرشدات والمرشدين العاملين بالمشروع.


الوزارة تنكرت للاتفاقية الموقعة بين المالية والهستدروت (الاتفاقية وقعت في نهاية 2019-1).


وحيث شملت الاتفاقية تحسين ورفع الرواتب وشروط التشغيل، وذلك بفضل الانتقال من التشغيل على الساعة، للتشغيل على اساس شهري. كما شملت الاتفاقية شمل شروط اضافية مثل الاجازات الصيفية والأعياد.


وزارة المعارف تعارض تنفيذ الاتفاقية والتوقيع عليها، واعلنت مناقصة خاصة بها ضاربة عرض الحائط بمصالح الطلاب والمرشدات والمرشدين، وهذا يعني تفريغ المشروع من مضمونه والهدف الذي وضع من اجله، وسيؤدي هذا الى إقالة المئات من العاملين بالمشروع ويطالب المتظاهرون بالغاء مناقصة وزارة المعارف والتي قادها الوزير نفتالي بينيت، كما يطالبون باحترام الاتفاقية الموقعة بين وزارة المالية والهستدروت والتي تمنح العاملين حقوقهم الاساسية وتحافظ على احترامهم.


ومن الجدير ذكره ان هذه المظاهرة ليست الوحيدة بل سبقتها مظاهرة في ايلات وفي القدس، وستستمر الاجراءات النضالية في عدة اماكن اخرى بالبلاد، مرة اخرى هذا المشروع حيوي وهام ويهدف الى تقليص الفجوات، وتم العمل بها منذ قرابة 27 سنة، وتشمل 118 سلطة محلية وقرابة 750 مدرسة، وقرابة 2500 حضانة بالاساس بالضواحي والمدن الفقيرة والموجودة في سلم اقتصادي اجتماعي متدني (منخفض).


ومنذ بداية المشروع ولغاية 2015 عمل المرشدات والمرشدين بواسطة مقاول، وتم تنظيمهم بالهستدروت في 2015-2، وتم التوقيع على اتفاقية عمل جماعية مع شركة الشبكات الجماهيرية (متناس)، نظمت بموجبها شروط وظروف عملهم وشملت اكثر من 3000 مرشدة ومرشد من العاملين بالمشروع، والاتفاقية كانت سارية المفعول من 2015-2 ولغاية 2019-1 ، وبدلا من تجديدها وتحسينها جاءت خطوة الوزير نفتالي بينيت التعسفية هذه ومن جانب واحد.


وستستمر المظاهرات في مدن عديدة حتى تقوم وزارة المعارف بالغاء الخطة المناقصة الجديدة.




كلمات متعلقة

بعد, تهديد, الوزارة, بتقليصه, -, مظاهرة, للمرشدات, والمرشدين, العاملين, في, مشروع, קרב, كاريف, بالمدارس,

تابعونــا

الاوقاف - مصلى باب الرحمة مفتوح ولاصحة لما أشيع عن اغلاقه الاوقاف - مصلى باب الرحمة مفتوح ولاصحة لما أشيع عن اغلاقه 2019-02-26 | 09:10:27

نفى مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الاوقاف الإسلامية بالقدس فراس الدبس ،...

مصرع 18 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 مصرع 18 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 2019-02-26 | 09:27:36

منذ بداية عام 2019 قتل 52 شخصا على الطرقات في حوادث طرق, ثمانية منهم قتلوا الأسبوع...

نتنياهو يصدر أوامر بإعادة إغلاق باب الرحمة نتنياهو يصدر أوامر بإعادة إغلاق باب الرحمة 2019-02-26 | 08:36:21

أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أوامر بإغلاق مصلى "باب الرحمة"...

أسراب الجراد تصل العقبة أسراب الجراد تصل العقبة 2019-02-26 | 08:15:20

بعد رصد أسراب هائلة من الجراد في المنطقة، وصلت أخيرا مجموعات منها إلى مدينة...

اجواء باردة ومنخفض جوي مصحوب بامطار يبدأ الليلة اجواء باردة ومنخفض جوي مصحوب بامطار يبدأ الليلة 2019-02-26 | 05:40:08

اليوم الثلاثاء، يكون الجو بارداً في ساعات النهار وشديد البرودة في ساعات الليل...

توقيف شاب من ام الفحم خلال محاولة تهريب 4230 بيضة للبلاد توقيف شاب من ام الفحم خلال محاولة تهريب 4230 بيضة للبلاد 2019-02-25 | 22:18:04

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة حرس الحدود انه خلال نشاط للوحدة تم ايقاف شاب...

افتتاح غرفه للموسيقى في مدرسه وادي العين الابتدائية سخنين أهداءً من مديره المدرسة وزوجها وفاءً لروح والديها افتتاح غرفه للموسيقى في مدرسه وادي العين الابتدائية سخنين أهداءً من مديره المدرسة وزوجها وفاءً لروح والديها 2019-02-25 | 22:15:19

بفيض من الشذا الالق نسوق عطر الودق حبا وتكريما لمن حفرت لهما على الجدران ذكرى ولمن...

ميرتس يطالب بشطب اعضاء "عوتمسا يهوديت" الكهانية المتطرفة ميرتس يطالب بشطب اعضاء "عوتمسا يهوديت" الكهانية المتطرفة 2019-02-25 | 22:06:10

توجه حزب ميرتس مساء اليوم الاثنين الى لجنة الانتخابات المركزية بطلب شطب قائمة"...

برشلونة يحسم مصير بواتينج برشلونة يحسم مصير بواتينج 2019-02-25 | 20:56:14

كشف تقرير صحفي إسباني، عن حسم نادي برشلونة، مصير الغاني كيفين برينس بواتينج، خلال...

النائب عيساوي فريج: تقزيم أتباع المجرم جولدشتاين واجب إنساني ووطني النائب عيساوي فريج: تقزيم أتباع المجرم جولدشتاين واجب إنساني ووطني 2019-02-25 | 20:47:14

تحل اليوم الذكرى ال 25 لمجزرة الحرم الابراهيمي، التي راح ضحيتها 29 مصلياً على ايدي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids موظف بارز في مجلس شعب مشتبه النصب الاحتيال خيانة الامانةسعيد نعيم يافا يغادر المستشفى رمبام حيفا ابنته زوجته الفريديس حادث طرق حرق اطارات مدخل قرية كفرمندا شبان شرطة سعيد نفاع فلسطين محمود عباس يستقبل يتضامن مع السلطة الفلسطينية مصرع شابين عربيين اطلاق نار في مدينة اللد اسعاف شرطة مستشفى نسيم مسعود ياسر هبل شجار احدى المدارس بلدة عرعرة الشرطة تتدخل مدرسة طلاب طالبين التأمين الوطني ملايين نصب احتيال شبكة سرقة مبالغ شيكل كفرمندا حيفا مشتبهون مشاركة واسعة ام الفحم ماستر شيف بلدية طبخ خلويات كونديتوريا مطبخ شجار اعضاء بلدية باقة الغربية خلال جلسة عاصفة حالة توتر بيوت مهددة بالهدم قائد لواء الشمال شرطة زيارة عرابة دير حنا مدينة قرية عنف مشاكل زيارة تفقدية احتراق بيت اشتعال نار ام الفحم اضرار ممتلكات دون اصابات ريفلين عائلة ناصر الطيرة معزيا وفاة رئيس الدولة روبين ليان عملية اسطنبول ارهابية زكي كمال الاكاديمية العربية عرض الحرق العربي مخدرات اكستازي حشيش الطيبة ضبط كمية الشرطة اعتقال مشتبه اصابة طفل حرجة وعاء طشت ماء رهط مدينة منزل داخل سطح
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com