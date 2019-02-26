الاوقاف - مصلى باب الرحمة مفتوح ولاصحة لما أشيع عن اغلاقه

نفى مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الاوقاف الإسلامية بالقدس فراس الدبس ، ماأشيع حول اغلاق مصلى باب الرحمة، مؤكدا أن المصلى سيُفتح اليوم كالمعتاد وستتم فيه الصلوات الخمس.

وقال الدبس: "أوامر نتنياهو لجنوده بإغلاق المصلى كانت من البداية ولاجديد فيها، ولكننا كدائرة اوقاف لا نعترف بالقانون الاسرائيلي او المحاكم الاسرائيلية، ومايصدر عن نتنياهو وحكومته يدل على تخبط اسرائيلي داخلي فقط".واكد، "نحن ذاهبون الى مواجهة سياسية كبيرة وقد تكون مواجهة كبيرة على الارض وفي الميدان، ان تدخلت الاردن والدول العربية قد تُحل المشكلة ولكن ان لم يكن هناك تدخل قوي عربي ودولي فإن الوضع ذاهب الى التصعيد".