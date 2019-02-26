مصرع, 18, عربيا, بحوادث, الطرق, منذ, بداية, العام, 2019,

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شارك اليوم اكثر من الف مرشدة ومرشد من العاملين في مشروع (كاريف) وذلك امام مكاتب...
نفى مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الاوقاف الإسلامية بالقدس فراس الدبس ،...
أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أوامر بإغلاق مصلى "باب الرحمة"...
بعد رصد أسراب هائلة من الجراد في المنطقة، وصلت أخيرا مجموعات منها إلى مدينة...
اليوم الثلاثاء، يكون الجو بارداً في ساعات النهار وشديد البرودة في ساعات الليل...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة حرس الحدود انه خلال نشاط للوحدة تم ايقاف شاب...
بفيض من الشذا الالق نسوق عطر الودق حبا وتكريما لمن حفرت لهما على الجدران ذكرى ولمن...
توجه حزب ميرتس مساء اليوم الاثنين الى لجنة الانتخابات المركزية بطلب شطب قائمة"...
كشف تقرير صحفي إسباني، عن حسم نادي برشلونة، مصير الغاني كيفين برينس بواتينج، خلال...
تحل اليوم الذكرى ال 25 لمجزرة الحرم الابراهيمي، التي راح ضحيتها 29 مصلياً على ايدي...