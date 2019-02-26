مصرع, 18, عربيا, بحوادث, الطرق, منذ, بداية, العام, 2019,

منذ بداية عام 2019 قتل 52 شخصا على الطرقات في حوادث طرق, ثمانية منهم قتلوا الأسبوع الماضي, 18 منهم من المجتمع العربي. وخلال نفس الفترة من العام الماضي, قُتل 12 شخصًا من المجتمع العربي.منذ بداية العام قُتل ثلاثة أطفال من الفئة العمرية ( 0 - 14) في حوادث طرق, جميعهم من المجتمع العربي. كما قتل خمسة شبّان من المجتمع العربي من الفئة العمرية ( 15 – 24) منذ بداية عام 2019. كما قتل اثنان من المشاة, بما في ذلك, وقد كان من بين القتلى عشرة أشخاص من المجتمع العربي كانوا سائقي سيارة. منذ بداية عام 2019 كان هناك 31 سائق من المجتمع العربي متورطين في حوادث طرق مميتة (قتل فيها شخص واحد على الأقل), أربعة منهم في الأسبوع الماضي.جمعية أور ياروك: "إن عدد القتلى في حوادث الطرق في المجتمع العربي خطيرة جدا وآخذة في الارتفاع أسبوعيا. يجب على وزارة المواصلات والسلامة على الطرق أن تضع القضية على رأس قائمة الأولويات من أجل وقف هذه المذبحة على الطرقات وللحفاظ على الاتجاه الذي كان سائدا في العام الماضي حيث كان انخفاضا في عدد القتلى. هناك حاجة للاستثمار في نشر الوعي والتوعية التي من شأنها تشجيع السائقين على السفر بأمان, وتحسين البنى التحتية في البلدات العربية وزيادة الإنفاذ من أجل خلق ردع حقيقي من ارتكاب مخالفات مرورية تهدد الحياة ".