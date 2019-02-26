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عرب المزاريب - ايمن محمد جبر في ذمة الله



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انتقل إلى رحمة الله تعالى ايمن محمد جبر من عرب المزاريب.


الدفن اليوم الثلاثاء بعد صلاة الظهر من مسجد الهدى- المزاريب.


انا لله وانا اليه راجعون




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