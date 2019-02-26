تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-26 09:37:22 بعد تهديد الوزارة بتقليصه - مظاهرة للمرشدات والمرشدين العاملين في مشروع קרב كاريف بالمدارس |  2019-02-26 09:10:27 الاوقاف - مصلى باب الرحمة مفتوح ولاصحة لما أشيع عن اغلاقه |  2019-02-26 09:27:36 مصرع 18 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |  2019-02-26 08:45:42 عرب المزاريب - ايمن محمد جبر في ذمة الله |  2019-02-26 08:36:21 نتنياهو يصدر أوامر بإعادة إغلاق باب الرحمة |  2019-02-26 08:23:34 اسبانيا - شاب يقطع أمه إربا ويأكل جثتها ! |  2019-02-26 08:15:20 أسراب الجراد تصل العقبة |  2019-02-26 05:40:08 اجواء باردة ومنخفض جوي مصحوب بامطار يبدأ الليلة |  2019-02-26 05:40:28 وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف يعلن استقالته |  2019-02-25 22:23:26 نمط حياة الوالدين قد يضر نفسياً بالأطفال |  2019-02-25 22:18:04 توقيف شاب من ام الفحم خلال محاولة تهريب 4230 بيضة للبلاد |  2019-02-25 22:15:19 افتتاح غرفه للموسيقى في مدرسه وادي العين الابتدائية سخنين أهداءً من مديره المدرسة وزوجها وفاءً لروح والديها |  2019-02-25 22:14:07 مصدر: الموساد يدعم حركة انفصالية ضد النظام السوداني |  2019-02-25 22:06:10 ميرتس يطالب بشطب اعضاء "عوتمسا يهوديت" الكهانية المتطرفة |  2019-02-25 20:56:14 برشلونة يحسم مصير بواتينج |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نتنياهو يصدر أوامر بإعادة إغلاق باب الرحمة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أوامر بإغلاق مصلى "باب الرحمة" التابع للمسجد الأقصى المبارك، وإخلائه من محتوياته، بالإضافة إلى العمل في مواجهة مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة.



وأفاد التلفزيون الإسرائيلي الرسمي "كان"، مساء الاثنين، أن "نتنياهو" طالب الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بإعادة إغلاق "مصلى الرحمة" دون تسويات مع مجلس الأوقاف، وأن إسرائيل نقلت إلى الأردن موقفها حول هذا الشأن، وأخطرتها بنيتها إغلاق المصلى.


تصوير - afp




كلمات متعلقة

نتنياهو, يصدر, أوامر, بإعادة, إغلاق, باب, الرحمة,

تابعونــا

بعد تهديد الوزارة بتقليصه - مظاهرة للمرشدات والمرشدين العاملين في مشروع קרב كاريف بالمدارس بعد تهديد الوزارة بتقليصه - مظاهرة للمرشدات والمرشدين العاملين في مشروع קרב كاريف بالمدارس 2019-02-26 | 09:37:22

شارك اليوم اكثر من الف مرشدة ومرشد من العاملين في مشروع (كاريف) وذلك امام مكاتب...

الاوقاف - مصلى باب الرحمة مفتوح ولاصحة لما أشيع عن اغلاقه الاوقاف - مصلى باب الرحمة مفتوح ولاصحة لما أشيع عن اغلاقه 2019-02-26 | 09:10:27

نفى مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الاوقاف الإسلامية بالقدس فراس الدبس ،...

مصرع 18 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 مصرع 18 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 2019-02-26 | 09:27:36

منذ بداية عام 2019 قتل 52 شخصا على الطرقات في حوادث طرق, ثمانية منهم قتلوا الأسبوع...

أسراب الجراد تصل العقبة أسراب الجراد تصل العقبة 2019-02-26 | 08:15:20

بعد رصد أسراب هائلة من الجراد في المنطقة، وصلت أخيرا مجموعات منها إلى مدينة...

اجواء باردة ومنخفض جوي مصحوب بامطار يبدأ الليلة اجواء باردة ومنخفض جوي مصحوب بامطار يبدأ الليلة 2019-02-26 | 05:40:08

اليوم الثلاثاء، يكون الجو بارداً في ساعات النهار وشديد البرودة في ساعات الليل...

توقيف شاب من ام الفحم خلال محاولة تهريب 4230 بيضة للبلاد توقيف شاب من ام الفحم خلال محاولة تهريب 4230 بيضة للبلاد 2019-02-25 | 22:18:04

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة حرس الحدود انه خلال نشاط للوحدة تم ايقاف شاب...

افتتاح غرفه للموسيقى في مدرسه وادي العين الابتدائية سخنين أهداءً من مديره المدرسة وزوجها وفاءً لروح والديها افتتاح غرفه للموسيقى في مدرسه وادي العين الابتدائية سخنين أهداءً من مديره المدرسة وزوجها وفاءً لروح والديها 2019-02-25 | 22:15:19

بفيض من الشذا الالق نسوق عطر الودق حبا وتكريما لمن حفرت لهما على الجدران ذكرى ولمن...

ميرتس يطالب بشطب اعضاء "عوتمسا يهوديت" الكهانية المتطرفة ميرتس يطالب بشطب اعضاء "عوتمسا يهوديت" الكهانية المتطرفة 2019-02-25 | 22:06:10

توجه حزب ميرتس مساء اليوم الاثنين الى لجنة الانتخابات المركزية بطلب شطب قائمة"...

برشلونة يحسم مصير بواتينج برشلونة يحسم مصير بواتينج 2019-02-25 | 20:56:14

كشف تقرير صحفي إسباني، عن حسم نادي برشلونة، مصير الغاني كيفين برينس بواتينج، خلال...

النائب عيساوي فريج: تقزيم أتباع المجرم جولدشتاين واجب إنساني ووطني النائب عيساوي فريج: تقزيم أتباع المجرم جولدشتاين واجب إنساني ووطني 2019-02-25 | 20:47:14

تحل اليوم الذكرى ال 25 لمجزرة الحرم الابراهيمي، التي راح ضحيتها 29 مصلياً على ايدي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طبيب فريد نعمة بولص شفاعمرو وفاة انتقل الى رحمة الله مدينة تجنيد الاب نداف جبرائيل يقف شعلة استقلال منتدى تجنيد المسيحيين الجيش أحمد ابو سويد سرقة مبلغ مال حجاج الحاج الاردن فندق ليلة مبيت هناك مدرسة ابراهيم نمر حسين شفاعمرو تحتفل تخريج طلابها تخرج مدينة امين عمر دراوشة الناصرة تحقيق امر نشر حظر منع تفاصيل التحقيق حريق هائل منطقة حرشية يوكنعام مخيم صيفي اخلاء طلاب الشرطة اطفاء اسعاف حريق امطار مصحوبة عواصف رعدية الجنوب مدينة رهط تساقط خير شتاء الطبيب مهنا نضال دكتور تعيين مستشفى ايخيلوف رئيسا لوحدة أمراض الرقبة الرأس مرضى السرطان ام الفحم مدينة هلال غنايم مصرع جريمة قتل شاب اطلاق نار استنكار عارم اجتماع طارئ بلدية مدينة سخنين الطيبة القاء حجارة اعتقال قاصرين ملثمين هدى كحيل ابو سراري قتل ام 4 اطفال شقيقها المشتبه قتلها طعن شقتها طعن رجل يركا خلفية جدال تجاري احيل الشرطة العلاج المستشفى حيان ابو سنان الطبي مستشفى نهاريا مسيرة عيد الميلاد المجيد الناصرة الشجرة اصاءة مدينة البشارة تستعد كسور منطقة الرأس التنكيل جسر الزرقاء طفلة رضيعة المنهل جت كرة السلة ارتقاء الى الدرجة القطرية الاتحاد العام انجاز
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com