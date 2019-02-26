نتنياهو, يصدر, أوامر, بإعادة, إغلاق, باب, الرحمة,

أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أوامر بإغلاق مصلى "باب الرحمة" التابع للمسجد الأقصى المبارك، وإخلائه من محتوياته، بالإضافة إلى العمل في مواجهة مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد التلفزيون الإسرائيلي الرسمي "كان"، مساء الاثنين، أن "نتنياهو" طالب الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بإعادة إغلاق "مصلى الرحمة" دون تسويات مع مجلس الأوقاف، وأن إسرائيل نقلت إلى الأردن موقفها حول هذا الشأن، وأخطرتها بنيتها إغلاق المصلى.تصوير - afp