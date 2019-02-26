كسر, في, قدم, محمد, حماقي, والفنان, يخضع, لجراحة.., صورة,

تعرض الفنان المصري محمد حماقي لإصابة في قدمه أثناء إحدى مباريات كرة القدم مع عدد من الأصدقاء بمصر الجديدة.

الفنان محمد حماقي نقل على الفور إلى أحد المستشفيات وبعد عمل الفحوصات تبين أنه مصاب بكسر في قدمه اليسري وتم عمل جبيرة للفنان والتقطت له صور على كرسي متحرك.حماقي من المقرر أن يخضع لجراحة يوم الأربعاء 27 فبراير لتركيب شريحة ومسامير في قدمه، ويحتاج الفنان لفترة راحة بعدها.محمد حماقي أحيا مؤخرا حفل غنائي ببورسعيد وقدم عدد من أغنيات ألبومه الأخير «كل يوم من ده»، وحقق الحفل نجاحا كبيرا.حماقي تعاون في ألبومه الأخير مع كبار الشعراء ومنهم أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة، وتعاون مع الملحنين عمرو مصطفى، مدين، وعزير الشافعي، ووزع له توما وتميم ونادر حمدي.يذكر أن ألبوم “كل يوم من ده” حقق نجاحاً كبيراً ويضم أغانى “يزلزل”، و”كل يوم من ده”، و”ليلى”، و”عيونى سهرانة”، و”صور”، و”وأعمل ايه”، و”بقيت معاه”، و”يا غربة”، و”م البداية”، و”يا ستار”، “قدام الناس”، و”كفاية حلول وسط”، و”راضينى”، و”راسمك فى خيالى”، وغيرها.