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لحظة استقبال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي للرئيس السوري بشار الأسد



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لحظة استقبال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي للرئيس السوري بشار الأسد




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