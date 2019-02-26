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لحظة استقبال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي للرئيس السوري بشار الأسد
2019-02-26 08:25:23
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لحظة استقبال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي للرئيس السوري بشار الأسد
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