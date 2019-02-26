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دراسة تكشف ضرورة تناول الخضروات والفواكه يوميا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




يؤكد الأطباء وأخصائيو التغذية على ضرورة تناول ما لا يقل عن 400 غرام من الفواكه والخضروات الطازجة أو المجمدة يوميا.

واحتسب علماء جامعة أوكسفورد هذه الكمية من خلال دراسة أجروها بمشاركة 300 ألف شخص، أعمارهم 40-85 سنة، كانوا يتناولون الكمية التي اقترحها عليهم الباحثون.


وبينت متابعة الحالة الصحية للمشتركين في الدراسة أنه لتعزيز الصحة، على الناس تناول الفواكه والخضروات بأنواعها والتوت بمختلف أصنافه، بصورة دورية منتظمة بمعدل 400 غرام يوميا.

ويجب تناول هذه الكمية على وجبات خلال النهار. ويفضل تناول الفواكه والخضروات بمختلف الألوان. كما على الرجال الإكثار من تناول مواد غذائية من أصل نباتي.


ويقول المشرفون على هذا البحث، إنه "بفضل هذه التغذية، انخفض خطر الإصابة بمرض نقص التروية بنسبة 22%. كما تحسن عمل المعدة والأمعاء وأصبحت تعمل بصورة صحيحة".




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