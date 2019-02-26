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اجواء باردة ومنخفض جوي مصحوب بامطار يبدأ الليلة



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اليوم الثلاثاء، يكون الجو بارداً في ساعات النهار وشديد البرودة في ساعات الليل ومغبراً أحيانا حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة في ساعات الليل لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج .



والاربعاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتله هوائية باردة حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ويكون الجو غائماً جزئياً الى غائم بارداً الى شديد البرودة وماطراً على مختلف المناطق على فترات وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا فوق بعض المناطق ، الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج .


والخميس، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ويكون الجو غائماً جزئياً الى غائم بارداً الى شديد البرودة وماطراً على مختلف المناطق وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا ، الرياح شمالية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج .


هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من خطر:

شدة سرعة الرياح

تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.

تدني مدى الرؤيا الأفقية. 
التزحلق على الطرقات.




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